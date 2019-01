Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in crisi?/ Video, lei ammette: “abbiamo litigato” (Uomini e Donne)

Aria di crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? A confessare tutto è l’ex tronista di Uomini e Donne che, di fronte a vari rumors sulla sua vita privata, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha confessato ai fans che lei e Giordano stanno attraversando una piccola crisi come accade a tutte le coppie. “Non solo solita dire queste cose sui social, perché credo che una parte della relazione debba necessariamente rimanere privata” ha esordito dicendo Nilufar. “Mi trovo però costretta a parlarne perché quando si sente odore di crisi, o altro, si crea un panico ingiustificato” , ha spiegato la bella napoletana che, dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, ha capito di essere ancora più innamorata del suo Giordano.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: SOLO UNA DISCUSSIONE?

Quella tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, comunque, è solo una normale discussione tra fidanzati. L’ex tronista, infatti, ha ribadito di essere ancora fidanzata con il suo ex corteggiatore anche se, anche loro, come tutte le coppie, hanno spesso dei litigi. “Non solo solita dire queste cose sui social, perché credo che una parte della relazione debba necessariamente rimanere privata” ha esordito dicendo Nilufar. “Mi trovo però costretta a parlarne perché quando si sente odore di crisi, o altro, si crea un panico ingiustificato”, ha spiegato ancora la Addati. I fans della coppia, dunque, possono stare tranquilli come ribadisce, ancora una volta, la bella napoletana: “Mi trovo costretta a spiegarvi che stiamo insieme in ogni caso e che è normale avere tre giorni di discussioni per due ragazzi di vent’anni”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA