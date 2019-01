Raffaella Mennoia ha litigato con Andrea Damante?/ La replica dell’autrice: “Leggo e rimango sconvolta!”

Alcuni giorni fa Andrea Damante ha deciso di realizzare un nuovo tatuaggio. In moltissimi hanno immediatamente pensato che fosse stato un omaggio nei confronti della sua ex fidanzata Giulia De Lellis, ed invece… Proprio il diretto interessato, ha chiarito il “malinteso” sulle frequenze di Radio LatteMiele. “Questo tatuaggio l’avevo visto tanti anni fa e ho sempre voluto farmelo sul mio avambraccio: rappresenta una donna con gli occhi chiusi, con una rosa davanti. Quando parlo con le donne io sto bene – ha spiegato il deejay intervistato da Carlo Mondonico durante la trasmissione Spoiler – perché da sempre mi danno dei buoni consigli. Rappresenta le donne in modo generico”. Quindi l’ex tronista, ha smentito in questo modo che il nuovo disegno sulla sua pelle, possa in qualche modo essere riconducibile ad un “ricordo” della sua ex fidanzata da volere tenere per sempre sulla sua pelle. Dopo la questione legata al tatuaggio, si è aperto anche un altro varco: il deejay ha litigato con Raffaella Mennoia?

Raffaella Mennoia ha litigato con Andrea Damante? La replica dell’autrice

Ed intanto in queste ore, Raffaella Mennoia ha tirato in mezzo proprio Andrea Damante: il motivo? Secondo gli estimatori di Uomini e Donne, tra loro due potrebbe esserci un po’ di “maretta” da qualche tempo. L’ex postina ha posto definitivamente la parola fine alle polemiche dicendo la sua tramite social. “Ieri c’è stato tutto un fraintendimento per una questione legata ad Andrea Damante”, ha esordito Raffaella. “Delle volte leggo delle cose e rimango sconvolta – aggiunge -. Perché dovete pensare e dire che ci sono dei problemi tra me e Andrea? No, nel modo più assoluto”. Per cancellare qualsiasi dubbio, la Mennoia ha anche invitato gli utenti a chiedere al diretto interessato: “Vi confermerà quel che sto dicendo io. Uno scrive in libertà e può dire delle cose senza un retro pensiero”, ha concluso. Ed infatti proprio ieri, l’autrice televisiva ha scritto un post su Instagram molto forte, che in tanti pensavano potesse essere indirizzato a qualcuno di preciso: “Anche il post che ho messo ieri non era rivolto a nessuno, veramente. Mi dispiace che abbiate tanti risvolti, che in realtà non ho io. Potrei essere più attenta. Ma non posso essere attenta a ciò che pensa qualcuno di voi”, ha concluso.

