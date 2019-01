Sara Ricci a Vieni da me/ “Ho dato i due di picche a George Clooney. Kim Rossi Stuart? Avrei potuto…”

Dopo i ricordi di Red Canzian, si passa alla parte più allegra di Vieni da me. Caterina Balivo, infatti, parla d’amore e di uomini insieme a Sara Ricci che si divide tra il set di Un posto al sole e quello de Il paradiso delle signore. Impegnatissima sul lavoro di cui è estremamente innamorata, l’attrice confessa di essere felicemente single. Insieme alla Balivo, però, cerca di capire chi sia il suo uomo ideale tra quelli con cui ha avuto a che fare nel corso degli anni. Si parte da Alessandro Preziosi e George Clooney. Con l’attore italiano ha diviso il set mentre al divo di Hollydoow ha dato il due di picche. “Ho conosciuto George Clooney durante il Telegatto che io frequentavo essendo un volto Mediaset. Clooney mi invitò a prendere un aperitivo, ma io non ero sul set. Il segretario di produzione tentò di rintracciarmi per due giorni, ma lui non era il mio tipo perchè a me piacciono più selvaggi”, confessa Sara Ricci che, a distanza di anni, continua a preferire Alessandro Preziosi.

SARA RICCI: “USCIREI CON KIM ROSSI STUART”

Due di picche non solo a George Clooney, ma anche a Kim Rossi Stuart. “Ho avuto l’onore e il piacere di averlo come colleghe nel film “Al di là delle nuvole” 25 anni fa. Ci siamo rivisti a teatro a vedere uno spettacolo teatrale di tre anni e mezzo da soli. Abbiamo visto lo spettacolo insieme. Poi lui mi ha invitato a vedere un suo spettacolo. Dopo il teatro siamo usciti e si poteva creare una situazione a casa mia. Allora io vivevo con due studentesse a San Lorenzo nella casa dove vivo oggi, ma non lo feci salire nonostante la casa libera perché non avevo dei bei mobili. Non ritenevo la casa all’altezza di Kim Rossi Stuart“, spiega Sara Ricci che, al termine dell’intervista, col senno di poi e rassicurando Ilaria Spada, moglie e mamma dei figli dell’attore, ammette che uscirebbe con lui.

