Soleil Sorge vs Chiara Ferragni/ “Rispetto per il lato imprenditoriale, ma è un po’ noiosa nei contenuti”

Soleil Sorge al vetriolo su Chiara Ferragni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna, durante una tranquilla chiacchierata con i suoi fan, ha detto la sua sull’influencer più famosa del mondo non risparmiandole qualche critica. La Sorge che, dopo la partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi è diventata, a sua volta, un’influencer con quasi 700mila followers, ha promosso la Chiara Ferragni imprenditrice, ma ha rimandato l’influencer. Secondo quanto sostiene la Sorge, infatti, la Ferragni, dal punto di vista imprenditoriale, avrebbe solo da insegnare a chi intende inseguire la sua strada, ma in quanto a stile, avrebbe qualcosa da correggere. Secondo il pensiero dell’ex corteggiatrice, infatti, gli outfit della moglie di Fedez non sarebbero originalissimi e, in alcuni casi, sfiorerebbero anche la banalità.

SOLEIL SORGE: DICHIARAZIONI AL VETRIOLO SU CHIARA FERRAGNI

Soleil Sorge, diretta e schietta come sempre, non usa giri di parole per dire la sua su Chiara Ferragni, l’influencer più potente con quasi 16 milioni di followers. “Chiara Ferragni? Imprenditorialmente parlando tanto rispetto. La trovo stra carina. Ma outfit discutibilissimi (paradossalmente) e un po’ noiosa nei contenuti”, ha detto la Sorge. Quest’ultima, però, non è la prima a criticare la Ferragni. Anche Clarissa Marchese, infatti, si è scagliata contro la moglie di Fedez dichiarando che certi momenti della propria vita privata dovrebbero restare tali. Alla futura moglie di Federico Gregucci aveva risposto Fedez così: “Libero arbitrio. Ma in fondo hai ragione, ci faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”. Il rapper replicherà anche alla Sorge o lascerò alla moglie il compito?

