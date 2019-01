SONIA PATTARINO/ Uomini e Donne, Ivan Gonzalez bacia Natalia: brutto colpo in studio!

Sonia Pattarino è una delle corteggiatrici del Trono Classico di Uomini e Donne. In particolare la ragazza è scesa per corteggiare Ivan Gonzalez, ex tentatore di Valeria Marini a Tempation Island Vip. Durante le ultime registrazioni del seguissimo dating show di Canale 5, la giovane corteggiatrice si è lamentata del comportamento di Ivan. In particolare Sonia ha reagito molto male all’ultima esterna tra il tronista e la rivale Natalia. I due, infatti, hanno trascorso una bellissima esterna che stava per concludersi con un bacio; bacio che in realtà Ivan non ha voluto concedere alla bella corteggiatrice. Il motivo? Semplicemente per il bel tronista spagnolo ha più valore aver avuto il desiderio di baciare Natalia piuttosto che darglielo.

Sonia Pattarino infastidita da Ivan Gonzalez

Le parole di Ivan Gonzalez non sono però piaciute a Sonia, che è rimasta molto delusa nel vedere il suo Ivan così vicino ad un’altra donna. La corteggiatrice, infatti, è stata la prima ad essere baciata dall’ex tentatore di Temptation Island Vip. Tra i due fin dalle prime battute è scattata una grandissima complicità al punto che, a detta di molti, sarà proprio la 31enne sarda ad essere la scelta finale. Sarà davvero così? E’ difficile prevederlo anche se indubbiamente Ivan e Sonia hanno trascorso diverse esterne insieme; momenti importanti di condivisione che hanno permesso ad entrambi di conoscersi meglio, raccontandosi anche alcuni retroscena delle proprie vite private. In particolare Ivan ha raccontato di non avere i genitori e di essere cresciuto con la nonna a cui vuole un gran bene.

Sonia Pattarino: feeling particolare con Ivan Gonzalez

Anche Sonia Pattarino ha raccontato tanto della sua vita al tronista Ivan Gonzalez. Classe 1987, Sonia ha un matrimonio alle spalle. All’età di 26 anni ha deciso di sposarsi con un uomo più grande di lei con cui condivideva non solo la vita privata, ma anche quella professionale visto che dirigevano un negozio di abbigliamento. Poi l’amore è finito, il suo ex marito ha lasciato l’Italia per Bali e il negozio in cui lavoravano insieme è stato ceduto. Un momento davvero difficile per la bella corteggiatrice che si è ritrovata single e senza un lavoro. La bellezza di Sonia, unita ad un carattere dolce e sensibile, hanno fatto breccia nel cuore del tronista spagnola. Che possa essere proprio la bella 31 enne di Sassari la futura scelta del tronista?



