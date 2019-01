Taylor Mega, backstage bollente/ Video, seminuda: servizio fotografico sexy prima dell’Isola dei Famosi 2019

Taylor Mega, prossima concorrente de L’Isola dei Famosi 2019, ha avuto modo di “concedersi” un servizio fotografico per The King, il magazine di Fabrizio Corona. Nel breve backstage condiviso tramite una clip di YouTube, la modella ed influencer compare praticamente senza veli con indosso solamente una serie di collane e delle mutandine. Pose sexy e provocanti per l’ex fidanzata di Flavio Briatore che spera di conquistare anche la televisione dopo avere preso possesso del mondo del web. Il servizio per intero è comparso nel primo numero del giornale mentre il dietro le quinte è stato condiviso da pochissime ore, scatenando la curiosità della rete. Nonostante il nome straniero, Taylor è italianissima. Friulana 25 anni ad ottobre, attualmente è la fidanzata del trapper Tony Effe della Dark Polo Gang. Cresciuta a Carlino (paese di 2700 anime) nella provincia di Udine, al fianco della sorella Jade (anche il suo è un nome d’arte), ha deciso di abbandonare l’allevano di tacchini della famiglia per cercare la popolarità su internet.

Taylor Mega, backstage bollente: il video

In attesa di vederla all’Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega ha fatto parlare di sé per le sue storie d’amore. Dopo Flavio Briatore è stata pizzicata con Sfera Ebbasta mentre oggi, pare essere ufficialmente fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang, tanto da condividere un video che li ritrae intenti a baciarsi. Sicuramente la giovane, avendo le idee chiare sul suo potenziale futuro, saprà regalarci notevoli soddisfazioni durante la sua esperienza in Honduras. In questo ultimo periodo, è scesa in campo proprio in merito al suo nome d’arte. “C’è un motivo se uso questo nome e non è perché mi vergogno del mio vero nome perché è un nome bellissimo, anche più bello di questo, ma non è questo il momento né il modo giusto per dirvelo”, ha confidato. Nel corso dell’Isola scopriremo quale sia la sua vera identità? Sul web vociferano possa chiamarsi Elisa Todisco. Nell’attesa di scoprirlo, eccovi a seguire il backstage da Corona Magazine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA