THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 11 gennaio: Shaun e l’incontro con un bambino autistico

Le repliche della prima stagione di The Good Doctor tornano in onda oggi, venerdì 11 gennaio, in prima serata su Raidue. Dopo il grande successo ottenuto con la messa in onda dela prima stagione su Raiuno, in attesa della seconda stagione che dovrebbe andare in onda prossimamente, la Rai ha deciso di far rivivere al proprio pubblico le emozioni della storia di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e Sindrome del savan. Nonostante i problemi con cui deve convivere ogni giorno, Shaun riesce a realizzare il sogno di diventare medico. Ogni giorno, presso il dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Sud, dove si sta speciaizzando, Shaun sarà alle prese con i casi di tantissimi pazienti. Per aiutarli, oltre a sfoggiare le sue abilità, dovrà tirare fuori anche la sua sensibilità e la sua esperienza. Una serie tv che ha conquistato il pubblico italiano al punto che, la replica della scorsa settimana, ha incollato davanti ai teleschermi 1.338.000 spettatori pari al 5.28% di share nel primo episodio, 1.998.000 (8.37%) nel secondo e 1.855.000 (9.13%) nel terzo.

THE GOOD DOCTOR, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO

Nel primo episodio, dal titolo Un altro me, Shaun è alle prese con un giovane ragazzo affetto da autismo che deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. I suoi genitori, però, si oppongono alla presenza di Shaun in sala operatoria. A difendero, però, sarà il dottor Melendez che riconosce le sue enormi potenzialità. Nel secondo episodio intitolato La mela verde, Shaun si sente in colpa per il ferimento di una ragazza durante una sparatoria in cui anche lui è rimasto coinvolto, Nel frattempo la dottoressa Audrey Lim si ritrova a dover assistere il rapinatore, rivelatosi essere un nazista e un razzista, e viene affiancata da Claire che ha un diverbio con la Lim in un momento di rabbia. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo Vita nuova, un bambino della Repubblica Democratica del Congo affetto da gravi anomalie cardiache viene ricoverato nel reparto in cui lavora Shaun. Melendez giudica le sue condizioni troppo gravi e rischiose per sottoporlo ad un intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA