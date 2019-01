Una Vita / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2019: Blanca accetta di sposare Samuel, poi…

Torna anche oggi il consueto appuntamento con Una Vita. Oggi, venerdì 11 gennaio 2019, su Canale 5 alle 14.10 (subito dopo la nuova puntata di Beautiful), ritroviamo i protagonisti della soap. In particolare ritroviamo Blanca che ha finalmente deciso di sposare Samuel per salvargli la vita. Tutto nasce dopo l’incidente subito dal giovane Alday, che gli ha causato forti disturbi alla vista. Ursula, in quanto sua tutrice legale, nega però il consenso all’operazione. Di fronte a questa intricata situazione, Diego, molto preoccupato per il fratello e pieno di sensi di colpa per questa vicenda, propone allora a Blanca di sposare Samuel , in modo da diventare lei la sua parente più prossima e, in questo modo, permettergli di sottoporsi all’intervento del quale necessita.

BRUTTA SORPRESA PER ELVIRA

Intanto Liberto scopre la foto di Maximiliano che Rosina tiene nel cassetto e teme che la donna senta la mancanza del defunto marito. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi con la soap, Una Vita, come sempre su Canale 5 dalle 14.10, ci svelano che la puntata avrà come protagonisti assoluti Blanca e il matrimonio con Samuel. La bella Dicenta stavolta è decisa e si mostra finalmente disponibile a sposare il giovane Alday pur di salvargli la vita. Nel frattempo il commissario Mendez si reca a casa Palacios per ordinare ad Elvira di tornare da suo padre. La Valverde è riuscita a tornare a Calle Acacias, ma il tempismo, purtroppo, non è dalla sua parte. La ragazza arriva infatti nel bel mezzo del matrimonio tra il suo Simon e Adela e, di fronte alla scena, finisce così per svenire per la sorpresa.

