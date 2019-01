Uomini e Donne / Anticipazioni, Teresa Langella tra due fuochi: la svolta di Andrea e Antonio (Trono Classico)

Questa prima settimana del 2019 di Uomini e Donne si conclude con la seconda parte del trono classico. Una puntata, quella andata in onda ieri, che non ha lasciato il pubblico deluso in quanto a colpi di scena. Di certo, a colpire i telespettatori è stata la decisione di Teresa Langella di eliminare Andrea Dal Corso, scelta alquanto inaspettata vista la bellissima esterna dei due. Quello che ora i fan di Uomini e Donne si chiedono è se Andrea farà il suo ritorno in studio oppure quello del corteggiatore è un addio definitivo. È ormai trascorso molto tempo dalla registrazione del trono classico che stiamo vedendo in questi giorni e le cose sono cambiate notevolmente perché sì, Andrea ha fatto il suo ritorno in studio. Questo non prima di aver sorpreso la tronista con fiori e bigliettini romantici, che hanno fatto sciogliere Teresa e le sue insicurezze.

ANDREA TORNA, ANTONIO SI INFURIA: TERESA TRA DUE FUOCHI

Andrea Dal Corso tornerà quindi in studio nel corso delle puntate in onda la prossima settimana ma la strada non sarà affatto in discesa. Il corteggiatore dovrà fare i conti con un avvicinamento sempre più importante di Teresa Langella ad Antonio Moriconi. Presa dalle insicurezze su quello che potrebbe essere il rapporto con Andrea una volta fuori dallo studio di Uomini e Donne, Teresa ha infatti modo di rivalutare il rapporto con Antonio, riscoprendosi molto vicina a lui. Questo metterà nuova linfa al percorso della tronista, visto che al ritorno in studio di Andrea Dal Corso corrisponderà uno sfogo molto forte di Antonio. Teresa, quindi, si troverà tra due fuochi molto difficili da gestire.

