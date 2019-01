Uomini e Donne / Tina Cipollari sempre più vicina all’addio? Problemi dentro e fuori dallo studio (Trono Over)

Anno difficile per Tina Cipollari, almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano sul suo conto. Non bastano le liti con Gemma Galgani e con la nuova “vittima” della bionda opinionista di Uomini e Donne, Angela Di Iorio, perché pare proprio che Tina dovrà fare fronte a molte insidie, sia a livello televisivo che personale. Come, infatti, si legge sul numero di Nuovo Tv in edicola questa settimana: “Questa stagione è più dura del solito per la Cipollari che rischia di venir messa in ombra anche da Valeria Marini – e ancora – Per Adesso, Valeria non ha un ruolo di primo piano e non è presente in ogni puntata, ma il pubblico potrebbe affezionarsi a lei e chiedere a gran voce la sua presenza fissa all’interno del programma” scrive ancora il noto settimanale. Che la presenza di Tina nello show inizi davvero a stare stretta?

TINA E LE NOZZE CON VINCENZO: IL CHIARIMENTO DI CHICCO NALLI

E come se le complicazioni a Uomini e Donne non bastassero, Tina Cipollari ha da fare i conti anche con problemi di carattere più personale. L’opinionista di Uomini e Donne pare stia seriamente pensando a sposare il suo nuovo compagno, Vincenzo Ferrara, eppure l’ex Chicco Nalli sembra non essere totalmente d’accordo. “Credo che il pensiero che mi risposi lo infastidisca” ha ammesso la Cipollari. Nalli ha però voluto replicare proprio attraverso le pagine di Nuovo Tv. “Tina fa quello che vuole, nessuno le mette i bastoni tra le ruote – ha chiarito l’hairstylist – conosco la sua intelligenza e nell’arco della nostra vita insieme ha fatto sempre ottime scelte” ha allora concluso, smontando la tesi di essere geloso della sua ex moglie.

