Alda D’Eusanio opinionista all’Isola dei Famosi 2019/ Video: “ecco perché ho accettato anche se…”

Alda D’Eusanio è una delle nuove opinioniste dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo la coppia mista dello scorso anno formata da Mara Venier e Daniele Bossari, per la nuova edizione, Alessia Marcuzzi ha deciso di puntare su due donne dalla forte personalità, in grado di commentare le situazioni senza peli sulla lingua come Alba Parietti e Alda D’Eusanio. La scelta di quest’ultima di mettersi in gioco partecipando ad un reality, seppur nelle vesti di commentatrice esterna, non è stata condivisa da tutti. La D’Eusanio, infatti, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, fa intuire come siano tante le critiche che ha ricevuto per aver ceduto alla corte di Alessia Marcuzzi. Attraverso poche, ma semplici dichiarazioni, così, a pochi giorni dalla partenza della nuova Isola che prenderà il via su canale 5 il prossimo 24 gennao, Alda D’Eusanio ha rivelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta di Mediaset.

ALDA D’EUSANIO: “ECCO PERCHE’ HO DETTO SI’ ALL’ISOLA DEI FAMOSI”

Alda D’Eusanio è entusiasta della sua nuova avventura al punto da aver voluto condividere le sue motivazioni con i followers che non hanno compreso totalmente la sua scelta di diventare un’opinionista dell’Isola dei Famosi. “Grazie a tutti per i vostri consigli. Li ho ascoltati con molta attenzione: c’era chi mi ha consigliato subito di accettare e chi invece mi ha scritto per dirmi che L’Isola dei famosi non è il programma per me. E allora ecco perché ho accettato” – scrive Alda D’Eusanio nella didascalia che accompagna il video. Poi dice: “l’isola dei famosi mi incuriosisce perché poggia su un principio importante: si mettono in difficoltà le persone perchè in quel momento le persone mostrano chi sono davvero. A me dell’Isola piace questo dell’isola, non la polemica ma il conoscere, capire, senza giudicare”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA