Alvis, chi è?/ Amici 18, vince la sfida contro Giacomo Eva e conquista il banco!

Il 2019 inizia per Amici 18 con tantissime novità, purtroppo, non buone per tutti. Lo speciale in onda oggi su Canale 5 vedrà l’ingresso di 3 nuovi allievi e l’eliminazione di altrettanti dalla classe finora nota. Nella scuola farà il suo ingresso anche Alvise, in arte Alvis, dopo una sfida immediata voluta da Rudy Zerbi. È stato proprio lui a presentarlo ai ragazzi in settimana, nel corso del daytime di Amici su Real Time. Alla fine della sua esibizione di presentazione, Rudy ha espresso il suo giudizio: “Mi piace il fatto che tu sia attuale e moderno. Apprezzo molto la tua scrittura. Ti poni molto bene e non risulti finto o costruito. Non sei mai troppo, ma allo stesso tempo sei tanto”. Alvis, che ha anche partecipato ai casting di questa edizione di Amici, ha così avuto modo di sfidare uno dei ragazzi.a

BATTE GIACOMO EVA E CONQUISTA IL BANCO

È stato Rudy Zerbi, dopo aver ascoltato tutti i cantanti di Amici 18, a designarne due per la possibile sfida: Alessandro Casillo e Giacomo Eva. Alla fine, è stato quest’ultimo ad essere scelto per la sfida immediata alla quale assisteremo oggi, nella puntata di Amici su Canale 5. A giudicare Giacomo Eva e Alvis sarà Charlie Rapino che abbiamo già visto nel talent nelle scorse edizioni. È possibile seguire Alvis anche su Instagram: il suo profilo è alvisofficial e conta, al momento, circa 2150 follower ma, dopo la puntata di Amici in onda oggi, questo numero è sicuramente destinato a crescere esponenzialmente. Vedremo se anche la sua musica conquisterà il pubblico di Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA