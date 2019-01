Amici 18/ Anticipazioni e diretta: tre allievi fuori, Atene contro Sparta per una nuova sfida a squadre

Torna l’appuntamento con lo speciale di Amici 18 e lo fa con una puntata che sarà molto dura per alcuni ragazzi della scuola di Canale 5. A partire dalle 14.10, su Canale 5, ritroviamo gli allievi pronti per affrontare una serie di sfide che sono state annunciate nel corso della settimana dalla maestra Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi. La puntata è stata registrata ieri e molti dettagli, proprio in merito alle sfide, sono già stati svelati attraverso un comunicato ufficiale. Purtroppo non sono buone le notizie per i fan di Amici 18 perché sono ben tre le eliminazioni a cui il pubblico assisterà oggi. Sia Rafel che Vincenzo, i ballerini proposti dalla maestra Celentano, faranno il loro ingresso ufficiale nella scuola e prenderanno il posto delle due ballerine Mimmi (Annamaria) e Arianna.

TRIPLA ELIMINAZIONE E NUOVA SFIDA A SQUADRE

Una doppia eliminazione che lascia tutti senza parole. A giudicare la sfida, come svelato nel corso del daytime di Amici, tre professori esterni. Si tratta di Natalia Titova, Kledi Kadiu e Roman Froz. Ma non è finita qui. Per la sfida immediata, Rudy Zerbi ha alla fine deciso di schierare Giacomo Eva contro Alvis. A giudicare la sfida di canto, l’esterno Charlie Rapino che, alla fine delle due esibizioni dell’allievo di Amici 18 e dello sfidante, ha deciso di premiare quest’ultimo. Quindi, anche Giacomo Eva è fuori dalla scuola di Amici. Una batosta forte per i ragazzi della scuola che, in una sola puntata, devono dire addio a ben tre elementi. A questo seguirà la sfida a squadre tra Atene (che parte con uno svantaggio di 2 punti in meno) e Sparta. Chi vincerà questa volta?

