AMORE, CUCINA E CURRY/ Su Rai 2 il film con Helen Mirren (oggi, 12 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE MANISH DAYAL

Il film Amore, cucina e curry va in onda su Rai 2 oggi, sabato 12 gennaio 2019 alle ore 21,05. Si tratta di una commedia sentimentale del 2014 che ha avuto un grande successo non solo nella nostra nazione ma anche negli Stati Uniti dove è nato. Un film diretto dal regista Lasse Hallström, famoso per aver anche realizzato il film Chocolat, che con molta maestria ha seguito tutta la produzione ed il risultato è questa sorprendente commedia. Amore, cucina e curry ha tra gli attori protagonisti la bravissima Helen Mirrer, accompagnata in questa grande avventura dall’attore indiano Manish Dayal. La sceneggiatura di questo film è opera di Steven Knight che ha deciso di realizzare una commedia dai sapori romantici dove la trama coinvolgente è anche fatta di unione familiare e tanta collaborazione tra amici e parenti. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

AMORE, CUCINA E CURRY, LA TRAMA DEL FILM

La famiglia Kadam in difficoltà economiche in India decide di partire per la Francia alla ricerca di fortuna. La loro principale risorsa è Hassan, il giovane figlio che è un bravissimo chef. Si avventurano quindi ad aprire un ristorante dove poter far assaggiare le loro specialità indiane, ma non fanno i conti con la loro vicina. A circa trenta metri infatti c’è Madame Mallory una chef stellata che non sopporta l’dea di avere concorrenza. La guerra culinaria diventa spietata, fatta di piccoli e grandi screzi, quasi ad arrivare ad una totale rottura. Non sono solamente piccoli dispetti, perché si avvicina inesorabilmente anche una brutta fine per il locale indiano e la famiglia Kadam vede avvicinarsi nuovamente lo spettro di grandi problemi economici. Per fortuna, complice l’amicizia tenera tra Hassan ed una dipendente di Madame Mallory, le ricette e la cucina sono una passione comune che alla fine metterà al suo posto ogni cosa. I due chef riusciranno a scambiarsi grandi segreti in cucina e la giusta fine sarà quella della loro collaborazione per deliziare il palato di tutti i loro ospiti. Dei piatti che avranno il gusto delicato e particolare dello stile inconfondibile della Francia e delle sapienti mani della chef Madame Mallory ed i tocchi orientali e speziati della cucina indiana di Hassam. Questo naturalmente è solamente un riassunto della storia del film, si intrecciano anche storie di amicizie e si seguono anche inizi di grandi amori, quindi per conoscerne tutte le sfaccettature vi consigliamo la sua visione, assicurandovi che non vi annoierete di sicuro.

