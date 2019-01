Andrea Cerioli ha scelto/ Uomini e Donne, la scelta è Arianna e lei ha risposto…

Andrea Cerioli ha scelto Arianna. A sorpresa, il tronista bolognese ha deciso di concludere in anticipo la sua seconda avventura sul trono di Uomini e Donne scegliendo la corteggiatrice che, più di tutte, ha fatto breccia nel suo cuore. Sicuro di voler cominciare una vera storia con lei, il tronista ha deciso di scegiere Arianna che ha risposto sì dando così inizio alla favola d’amore. Ad annunciare in esclusiva il nome della fortunata è la pagina Instagram Spysee. La scelta di Andrea Cerioli era nell’aria, ma nessuno si aspettava che arrivasse così in fretta. Arrivato sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore vero dopo la fine della relazione con Valentina Rapisarda, Cerioli non ci ha pensato su due volte di fronte alla possibilità di dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita con Arianna al suo fianco.

ANDREA CERIOLI HA SCELTO ARIANNA: LE PAROLE DI RAFFAELLA MENNOIA

Ad anticipare la scelta di Andrea Cerioli, è stata Raffaella Mennoia che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video girato mentre lo studio di Uomini e Donne veniva inondato dei petali di rose aggiungendo parole molto significative. “Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro (Deepak Chopra). Il senso di questo programma è trovare un’alchimia o l’amore e sono felice per voi. Andrea Cerioli ps non ti blocco…ps del ps avevo ragione??“, scrive l’autrice storica della trasmissione. I fans hanno accolto con entusiasmo la scelta di Andrea Cerioli, ma ora si chiedono quando andrà in onda? Per le scelte del trono classico sono previste le puntate in prima serata. La scelta di Andrea e Arianna, dunque, inaugurerà il nuovo corso della trasmissione di Maria De Filippi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA