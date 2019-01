ARIANNA FORTE, ELIMINATA!/ La ballerina fuori dalla scuola: perde la sfida con Gianmarco (Amici 2019)

Arianna Forte ha terminato il suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stando alle prime anticipazioni trapelata sulla diretta di sabato 12 gennaio 2019, possiamo dirvi che Arianna sarà una delle allieve eliminate dal talent di Canale 5. In realtà a perdere il banco durante la diretta saranno ben tre allievi: Mimmi, Giacomo Eva e per l’appunto Arianna Forte. Una bella botta per i tantissimi fan della ballerina che è stata la prima eliminata della puntata. Ma andiamo per gradi. Ad inizio puntata i professori hanno deciso di mettere in salvo Miguel e Salvo. Per la precisone Timor ha salvato Miguel, mentre Veronica ha salvato Salvo. Una scelta motivata dal fatto che entrambi i professori di danza erano convinti del grandissimo talento della ballerina al punto da metterla in pericolo.

Amici 2019: Arianna Forte vs Gianmarco, l’esito della sfida

Arianna Forte è stata eliminata da Amici 18. La ballerina, durante la diretta di sabato 12 gennaio 2019, ha perso la sfida contro Gianmarco. A giudicare la sfida è stata una commissione composta dai ballerini Kledi Kadiu, Roman Froz e Natalia Titova. L’eliminazione a sorpresa di Arianna ha naturalmente scosso il pubblico e gli appassionati di Amici di Maria De Filippi essendo una delle ballerine più brave di questa edizione. Tantissimi i commenti pubblicati sui social dal telespettatori increduli, che hanno letteralmente preso di mira il programma: “Ma poi con quale coraggio hanno fatto fuori Mimmi e Arianna con gente come Mowgly e Marco ancora dentro? Beh, pare che anche quest’anno avremo i nostri Valentina e Luca Capowho 2.0 #Amici18“ scrive una ragazza, a cui le fa eco un’altra: “Domani non vedrò la puntata, nessuno dovrebbe vederla, vorrei un calo di ascolti così alto da farli pentire amaramente di preferire sempre e solo i teatrini al talento”.

Insorge il web per l’eliminazione di Arianna

L’eliminazione a sorpresa di Arianna Forte da Amici 18 non passerà inosservata. Basti pensare che nel giro di poche ore i social sono stati sommersi da commenti di stima ed incredulità circa l’uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi della ballerina considerata da tutto il pubblico tra le migliori di questa edizione. Figuriamoci cosa potrà succedere durante la puntata di sabato 12 gennaio 2019 quando in diretta assisteremo all’uscita dalla scuola della ballerina. Sui social, infatti, impazzano messaggi di utenti che non hanno minimamente apprezzato la cosa: “”sto programma elimina i talenti e tiene chi? che cosa? miguel e mameli mi rimanete solo voi” scrive una ragazza. C’è anche chi a ragion veduta è consapevole che Amici è solo un trampolino di lancio e augura alla giovane ballerina tutto il successo: “Arianna è stata veramente eliminata. Io sono veramente scioccata. Le auguro tanto di quel successo da sfondare ovunque”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA