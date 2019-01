Barbara d’Urso è la Dottoressa Giò/ Tra Christopher Lambert e la lotta per le donne (Verissimo)

Barbara d’Urso sempre più protagonista del palinsesto di Canale 5 e lo dimostra non solo con Domenica Live e Pomeriggio 5, ma con il ritorno tanto atteso della Dottoressa Giò. In onda da domani, domenica 13 gennaio 2019, la d’Urso riprenderà il timone della fiction che la vede nei panni della protagonista Giorgia Basile e divisa fra nuovi casi e parentesi inaspettate. Fra queste la presenza della sorella Eleonora d’Urso, attrice di teatro nota anche per le sue partecipazioni in Carabinieri, Don Matteo ed altre fiction popolari. Le novità non finiscono qui per Barbara, dato che quest’anno la vedremo al fianco di Christopher Lambert. Uno degli ingressi più attesi dal pubblico italiano, così come le novità presenti nella trama. Dopo tanti mesi di assenza dalle corsie, la ginecologa ritornerà infatti in ospedale e si impegnerà nella lotta contro la violenza sulle donne. Oggi, sabato 12 gennaio, Barbara d’Urso sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per presentare la nuova stagione della Dottoressa Giò.

Barbara d’Urso: al fianco delle donne

Sono molte le similitudini fra Barbara d’Urso ed il suo personaggio nella Dottoressa Giò: non potrebbe essere altrimenti. Significativo l’impegno della protagonista al fianco delle donne, uno dei tratti salienti della conduttrice, sottolineato grazie a tanti servizi e battaglie televisive compiute tramite i suoi programmi principali. Senza dimenticare che ritroveremo una Giorgia Basile combattiva, così come lo è la timoniera, e di ritorno in scena dopo una brutta parentesi in tribunale. Un particolare che si accosta a quanto sta accadendo realmente alla d’Urso in questi giorni, ricorda Il Messaggero, visto che è stata accusata di aver dipinto una donna del Canavese come l’amante di Gabriele Defilippi, condannato per l’omicidio di Gloria Rosboch. La d’Urso dovrà rispondere dell’accusa al fianco di due giornalisti del suo Pomeriggio 5, Alessandro Banfi e Alessandro Cracco, per un servizio trasmesso nel marzo di tre anni fa.

Gli impegni della conduttrice: tra Dottoressa Giò, Pomeriggio 5, Domenica Live e il Grande Fratello Nip

Sempre più emozionata Barbara d’Urso per la terza stagione della Dottoressa Giò, anche se alle spalle ha un forte successo in ascolti. La fiction infatti ha conquistato il pubblico di Rete 4 con i suoi primi due capitoli alla fine degli anni Novanta ed erano in tanti i telespettatori a chiedere il grande ritorno della d’Urso nei panni della ginecologa. Per la conduttrice si tratta di un’impresa particolare e non tanto perché le è stato richiesto di indossare i panni di attrice. Il debutto della fiction infatti corrisponde con una tripletta interessante per Barbara, che dovrà dividersi fra Pomeriggio 5 e Domenica Live, senza considerare Grande Fratello versione Nip ed un altro progetto ancora da definire. Una conferma di quanto il direttivo Mediaset faccia affidamento sulla nota conduttrice, ormai volto indiscusso di Canale 5 in netto contrasto con Maria De Filippi e la rivale di emittente Mara Venier. “Ho rinunciato alle vacanze per stare sul set“, ha sottolineato di recente a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il ritorno de La dottoressa Giò è stato infatti rimandato per via dei tanti impegni della padrona di casa, tanto da spingerla a fare un tour de force senza pari.



