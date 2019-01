Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara/ Tornano in tv per Maria De Filippi (C’è posta per te)

Di nuovo uniti di fronte alle telecamere: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni saranno fra i primi ospiti ad intervenire nella puntata di partenza di C’è posta per te. In onda oggi, sabato 12 gennaio 2019, il programma seguirà la nota formula e chiederà proprio ai tre volti di Tu sì que vales di partecipare ad una sorpresa. Non si sa ancora nulla in merito, ma il promo diffuso in questi giorni, che annuncia l’arrivo di Ricky Martin come ospite internazionale, ci mostra Belen, Sakara e Castrogiovanni insieme e pronti a realizzare un sogno. Possiamo solo immaginare che la storia sarà legata ad una sorpresa ed a diversi regali, richiesti da un misterioso mittente per uno dei suoi cari. Clicca qui per vedere il video di C’è posta per te. Intanto continuano i gossip attorno ai tre volti del piccolo schermo, a partire dalla tangera argentina, di recente al centro di un presunto triangolo amoroso. Da un lato il calciatore Ezequiel Lavezzi, che per molti sarebbe il nuovo fidanzato della Rodriguez, dall’altro l’imprenditore Giancarlo, che in una foto diffuso sui social ha definito forse in modo ironico “la mia nuova fidanzata” proprio Belen.

Il trio che piace al pubblico

Sono ormai i tre beniamini certi della nota conduttrice: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara formano un team solido voluto da Maria De Filippi. Lo conferma non solo la scelta di affidare a loro il timone di Tu si que vales per un altro anno, così come la decisione di chiamarli tutti e tre come ospiti della prima puntata della nuova edizione dello show strappalacrime. Una solida collaborazione che sul piccolo schermo risulta vincente, anche grazie alla personalità di ognuno. Da un lato l’ironica e bellissima Belen, in grado di attirare gli sguardi e concedersi anche qualche parentesi divertente. Dall’altro Martin, noto per non prendersi mai sul serio e considerato da tempo il gigante buono del programma. Ed infine l’ultima new entry, il lottatore Sakara che cura personalmente l’invidiabile forma fisica della De Filippi e di recente ha fatto il grande salto per conquistare i riflettori mediatici. Un trio vincente, senza dubbi. Lo dimostra la delusione dei fan di assistere alla finale di Tu si que vales senza la presenza di Sakara. Niente di preoccupante, visto che l’atleta era impegnato su fronti sportivi, ma tanto è bastato per gli ammiratori per chiedere a gran voce il suo ritorno in tv.

