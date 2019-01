C’è posta per te 2019/ Diretta e ospiti prima puntata: Ricky Martin, Belen Rodriguez, Sakara e Castrogiovanni

L’attesa è finalmente finita. Come ogni anno, il sabato sera di canale 5, nella seconda parte della stagione televisiva, è dedicato alle storie di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi più amato dal pubblico italiano che ama emozionarsi e divertirsi con i racconti della gente normale. Oggi, sabato 12 gennaio, alle 21.10 su canale, va così in onda la prima puntata della ventiduesima edizione di C’è posta per te. Un programma che, nel corso degli anni, è sempre rimasto fedele a se stesso e alla formula originaria confermandosi uno dei più visti e seguiti della televisione italiana. Anche quest’anno, a dare voce alle persone normali sarà Maria De Filippi che farà da mediatrice nei racconti personali dei protagonisti.

C’È POSTA PER TE: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Oltre alle storie delle persone normali, anche nella 22esima edizione di C’è posta per te non mancheranno quelle con protagonisti i personaggi famosi più amati dal pubblico. Sono tanti i vip che hanno accettato l’invito di Maria De Filippi per regalare un sorriso e un momento magico ai propri fans. Si parte così con il botto. Ospiti della prima puntata saranno Ricky Martin, amatissimo non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sua umiltà e umanità e i trio più famoso della televisione degli ultimi tempi ovvero Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara che daranno vita ad un momento divertente ed emozionante.

LE STORIE

Protagoniste di c’è sono le persone normali che cercano di ricomporre un rapporto rotto o compromesso, che hanno voglia di ritrovare un vecchio amore o di riconquistare la fiducia di persone a cui si vuole bene. Il messaggio è affidato a Maria De Filippi che ha il compito di mediare tra le parti dopo che i suoi postini di fiducia hanno recapitato l’invito alle persone coinvolte. La forza di c’è posta per te sta nell’universalità dei sentimenti e soprattutto nella straordinaria capacità di Maria De Filippi di parlare al cuore della gente. Di fronte al rifiuto dei protagonisti di aprire la busta, infatti, Maria De Filippi tenta tutte le strade prima di gettare la spugna.

LA PRIMA PUNTATA SENZA UN CONCORRENTE DIRETTO

Contrariamente alle precedenti edizioni, quella di C’è posta per te che parte questa sera, non avrà un concorrente diretto. La Rai, infatti, trasmetterà gli ottavi di Coppa Italia tra Bologna e Juventus. Il termine di paragone per valutare gli ascolti della nuova edizione di C’è posta per te si avrà solo sabato 19 gennaio quando, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus e dedicato ai cantanti che, dopo una grande popolarità, hanno fatto perdere le proprie tracce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA