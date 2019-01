Ciro Ferrara/ Il figlio Paolo ha deciso di ripercorrere le orme del padre (Verissimo)

C’è anche Ciro Ferrara tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in programma oggi sabato 12 gennaio 2018 su Canale 5. Ex calciatore, attualmente allenatore, il 51enne è noto per aver militato da protagonista con le maglie di Napoli e Juventus, senza dimenticare l’esperienza con la casacca della Nazionale italiana. Il palmares parla da solo: 7 scudetti (1986-87, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02 e 2002-03), 2 Coppe Italia (1986-87 e 1994-95), una Coppa UEFA (1988-89), 5 Supercoppe italiane (1990, 1995, 1997, 2002 e 2003), 1 UEFA Champions League (1995-96), 1 Supercoppa UEFA (1996), 1 Coppa Intercontinentale (1996) e 1 Coppa Intertoto (1999). 49 in totale le presenze con l’Italia, partecipando agli europei del 1988 e del 2000, oltre al Mondiale di Italia Novanta. Un altro traguardo da segnalare è quello registrato nel 1997: il difensore è stato infatti inserito nell’elenco dei 50 candidati al Pallone d’Oro, classificandosi al 33esimo posto.

CIRO FERRARA OSPITE A VERISSIMO

Da calciatore ha vestito solamente le maglie di Napoli e Juventus, da allenatore ha iniziato una carriera girovaga: dopo essere stato collaboratore tecnico della Nazionale dal 2005 al 2009, Ciro Ferrara si è seduto sulla panchina della Juventus nel 2009-2010. Non confermato dalla dirigenza bianconera, il campano ha iniziato l’avventura con l’Under 21, durata fino al 2012 e alla chiamata della Sampdoria: sfortunata l’avventura blucerchiata, terminata anzitempo per decisione della società. L’ultima esperienza da allenatore risale al 2016/2017, in Serie B cinese con il Wuhan Zall. Nato nel quartiere Posillipo di Napoli, Ciro Ferrara ha tre figli: Paolo ha deciso di ripercorrere le orme del padre, entrando nel mondo del calcio. Nel 2002 è comparso nel film “Volesse il cielo!” di Vincenzo Salemme insieme a Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella, ma è altresì noto sul piccolo schermo per la pubblicità dello yogurt Danette della Danone in onda dal 2004. Attualmente è opinionista e commentatore televisivo, in forza a Mediaset.

