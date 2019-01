ELISA ISOARDI A LA VITA IN DIRETTA?/ Michele Anzaldi: “flop Prova del Cuoco e si parla di promozione in Rai”

Nuovo attacco ad Elisa Isoardi. Questa volta non è Antonella Clerici a puntare il dito contro l’ex compagna di Matteo Salvini, ma bensì il Partito Democratico nella fattispecie di Michele Anzaldi che ha inviato una nuova interrogazione al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai. Il motivo? Semplicemente il segretario della commissione di Vigilanza ha sottolineato il flop di ascolti registrato dalla nuova edizione de “La prova del cuoco” condotta dalla Isoardi su Raiuno. Da quando la Isoardi ha preso il timone del seguissimo talent show culinario “orfano” di Antonella Clerici, la situazione dal punto di vista degli ascolti è letteralmente crollata perdendo ben “quattro, cinque punti di share”.

Michele Anzaldi del PD attacca Elisa Isoardi

La nuova interrogazione al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai è stata richiesta da parte del PD per via di un’indiscrezione che parla di un possibile cambio al timone de La Prova del Cuoco. I vertici del PD sospettano che la ex compagna di Matteo Salvini, causa ascolti flop del programma culinario di Rai1, possa essere rimpiazzata. Per la Isoardi però si aprirebbero le porte di un altro programma molto seguito dai telespettatori. Si tratterebbe de “La vita in diretta” condotta da Tiberio Timberi e Francesca Fialdini. Per Michele Anzaldi se l’indiscrezione dovesse essere confermate si tratterebbe di “una promozione incomprensibile, alla luce del flop de La Prova del Cuoco”. Non le manda a dire il segretario della commissione di Vigilanza che ha sentenziato che una scelta di questo tipo potrebbe “diventare un danno per la rete” con eventuali combinazioni pensate ad hoc per “nascondere evidenti profili di conflitti di interesse e di pressioni di carattere politico”.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono tornati insieme?

Intanto sul fronte sentimentale c’è chi ipotizza un ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Sul magazine “La verità” sono state pubblicate alcune indiscrezioni lanciate da persone molto vicine alla ex coppia che hanno lasciato intendere che i due sembrerebbe nuovamente molto complici. Ecco cosa si legge sul magazine: “Il parrucchiere di Elisa Federico Lauri ha raccontato a La Verità riferendosi a Salvini: “Per quanto ne so io è ancora la sua compagna”. Sarà vero oppure no? Recentemente Elisa e Matteo sono stati fotografati insieme in occasione di un evento di gala di Alis, mentre Alfonso Signorini sul settimanale “Chi” ha affermato che “la coppia non si è mai lasciata”.