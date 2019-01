Giacomo Eva eliminato, Amici 2019/ Il cantante ha perso la sfida contro Alvis

Si è interrotto quasi sul nascere il sogno di Giacomo Eva all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, infatti, durate la diretta di sabato 12 gennaio 2019 ha perso la sfida contro Alvis preferito dal produttore discografico Charlie Rapino chiamato a giudicare la loro performance. Una brutta notizia per i tantissimi fan del giovane cantante che quest’anno per partecipare al talent show di Maria De Filippi aveva deciso di abbandonare anche il concorso di Sanremo Giovani. Il desiderio di Giacomo Eva, infatti, da sempre era quello di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un desiderio realizzato in parte, visto che il cantante ha dovuto interrompere la sua avventura alle prime battute.

Giacomo Eva: dal debutto a X Factor alla delusione di Amici 2019

“Sbagliare con coraggio non è mai un errore”. Ecco cosa si legge sul profilo Instagram di Giacomo Eva, uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi. Il cantante prima di approdare al talent show di Canale 5 si è fatto notare durante la nona edizione di X Factor. L’arrivo ad Amici 18 non è stato però del tutto facile visto che il cantante inizialmente ha avuto delle incomprensioni con Alex Britti, uno dei nuovi prof di canto del programma. Tutto è nato per la performance de “La donna cannone” giudicata da Alex Britti con voto 0. Poco dopo il cantante ha chiesto spiegazioni al cantautore romano trovando in lui una grande forza: “In realtà lo zero l’ho fatto per spronarti” ha detto Alex Britti, che sul cantante ha sempre avuto le idee chiarissime: “Tu hai del talento, questa è una scuola e tu hai del potenziale. Secondo me tu ti complichi la vita da solo”. Le collaborazioni nella sua breve carriera

Giacomo Eva prima di arrivare nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha partecipato nel 2015 a X Factor 9 entrando nella squadra di Mika. Poi nello stesso ha partecipato come autore del brano “Io non so cos’è l’amore” interpretato da Rakele al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Successivamente il cantante si è rimesso nuovamente in gioco partecipando a The Voice e scrivendo la canzone “Fino all’impossibile” per i Dear Jack. Esperienze importantissimi per il giovanissimo cantautore che ha sempre sognato di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un sogno concretizzato, ma stroncato sul nascere visto che è stato eliminato durante la diretta di sabato 12 gennaio 2019 perdendo la sfida con Alvis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA