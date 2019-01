Giordana Angi/ Video, dalla punizione per Atene al rapporto con il padre: “Tutto molto difficile” (Amici 18)

Giordana Angi è come sempre la protagonista di Amici 18. Sia che il programma sia in onda che non lo sia, la bella cantante continua a mietere successi e consensi. Sono molti quelli che la amano e che la ritengono già la favorita alla vittoria finale del programma ma la sua squadra non versa in buone condizioni e questo ormai è risaputo. Giordana è alla guida della squadra Atene che continua a perdere sfide su sfide di sabato in sabato e le cose potrebbero non andare meglio oggi visto che il programma tornerà in onda ma i ragazzi dovranno partire da una penalizzazione, una punizione che Alessandra Celentano ha pensato per loro. Ma cosa ha fatto infuriare questa volta l’insegnate della scuola? La squadra di Giordana partirà con un deficit di due punti nella sfida di oggi e tutto per via di Marco reo di aver lasciato il cellulare acceso.

LA PENALIZZAZIONE DELLA CELENTANO

Proprio mentre la maestra stava parlando, il cellulare ha squillato mandandola su tutte le furie e a niente è valsa l’arringa di Giordana Angi che trova giusto il suo ragionamento ma non il fatto che tutta la squadra debba pagare. La stessa Celentano ha risposto: “Non è tanto il discorso del cellulare, ma di serietà. Voi dovete prendere con serietà il posto in cui state lavorando. Possibile che, dopo i precedenti provvedimenti disciplinari, ci siano ancora queste mancanze di rispetto? Io sono stufa di fare da caporale ai bambini di 3 anni! Ma non vi fate una domanda? Parlo con tutti!”. Purtroppo Giordana non è riuscita a convincere la maestra a tornare sui suoi passi e tutta la squadra sarà punita nella puntata di oggi, riuscirà la cantante a portarla alla vittoria nonostante i due punti in meno in partenza? Giordana è convinta di no e ha invitato i suoi compagni a dare il meglio in questa nuova sfida.

LE CONFIDENZE SU SUO PADRE

Nei giorni scorsi Giordana è stata anche al centro di una serie di divertenti siparietti in cui ha ricevuto una serie di mazzi di fiori e messaggi che sembrano arrivare da un ammiratore segreto. I ragazzi stanno cercando di capire di chi possa trattarsi e qualcuno ha avanzato l’ipotesi che possa essere il padre della ragazza ad aver inviato questi doni. Ma proprio in questi momenti, la giovane ha deciso di rompere il silenzio e parlare nuovamente della difficile situazione che la lega a suo padre. Giordana parla con Arianna di quello che è successo tra di loro in questi anni: “Considerava da quando io agosto, settembre, decido di mandargli dei messaggi vocali in cui gli dico tutto, cose che già sapeva ma che io gli ho ribadito in modo glaciale tanto da lasciarlo senza parole. Quando ero piccola volevo cantare, avevo un karaoke quando i miei stavano ancora insieme e lui mi diceva ‘ mi dai fastidi, canti’ ma la maestra di musica mi disse che c’erano le basi e forse così schifo non faccio ma lui ribadì che non mi avrebbe mai sentito a meno che non avessi fatto Sanremo e l’ho fatto. Mi sono sempre sentita male e lui forse nemmeno se ne rendeva conto ma mi ha dato tanta forza”. Clicca qui per vedere il video del momento.



