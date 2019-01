Giorgio De Stefano, chi è Malefix fidanzato di Silvia Provvedi / L’imprenditore è l’ex di Veronica Angeloni

Non è più un mistero l’identità di Malefix, il fidanzato di Silvia Provvedi. La storia d’amore tra l’ex di Fabrizio Corona e Malefix, iniziata poco prima che la gemella bruna del duo Le Donatella entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, continua anche ad un mese dalla conclusione del reality. Se la Provvedi, tuttavia, continua a mantenere il segreto sull’identità dell’uomo che l’ha fatta innamorare, a svelare chi è davvero è il settimanale Spy. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Silvia si era lasciata sfuggire solo un nomignolo, Giò. Da lì, però, Spy è riuscito a risalire all’identità di Malefix il cui vero nome è Giorgio De Stefano. Il fidanzato della Provvedi bruna, dunque, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore, tra i proprietari del ristorante Oro di Milano ed ex fidanzato della pallavolista Veronica Angeloni, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

SILVIA PROVVEDI E GIORGIO DE STEFANO MALEFIX FIDANZATI: SARA’ QUELLO GIUSTO?

Dopo l’importante storia d’amore vissuta con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi è riuscita a riconquistare la fiducia negli uomini incontrando il suo Giorgio De Stefano, detto Malefix. Una relazione che la bruna della Donatella sta proteggendo dal mondo del gossip e vivendo nella più totale privacy. Tuttavia, ai microfoni di Verissimo, durante la sua prima intervista post Grande Fratello Vip, a Silvia Toffanin, la Provvedi ha dichiarato di sperare di aver finalmente incontrato l’uomo della sua vita. “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”, sono state le parole di Silvia che, durante la sua permanenza nella casa, ha sempre dichiarato di voler diventare presto mamma. Malefix, dunque, sarà l’uomo con cui realizzare il suo grande sogno?

