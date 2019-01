GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Corona? “Non mi ha mai amata”, “Deianira? la mia energia la spreco diversamente”

Giulia e Silvia Provvedi de Le Donatella in occasione di un’intervista rilasciata a “Non succederà più”, programma radiofonico trasmesso su Radio Radio, hanno vuotato il sacco e rilasciato una serie di dichiarazioni su Deianira e Fabrizio Corona. A distanza di alcuni mesi dal Grande Fratello Vip 2018, le due cantanti hanno risposto ad una serie di domande affrontando anche alcuni argomenti davvero spinosi. In primis è toccato a Giulia Provvedi chiarire una volta per tutte le accuse lanciate dall’influenzar Deianira circa il possibile tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini: “Sono stata molto male, lo ammetto, perché dentro di me so chi è il mio fidanzato. Non mettevo assolutamente in dubbio lui, quello che mi ha fatto stare molto male è che comunque si è messo in discussione un rapporto… tutto per un po’ di riflettori”.

Giulia Provvedi su Deianira: “la mia energia la spreco diversamente”

La bionda del duo de Le Donatella ha precisato senza tanti giri di parole di non essere interessata a perdere tempo con questa storia inventata: “Il mio fidanzato quando sono uscita mi ha fatto vedere che era al compleanno del migliore amico del padre, con tanto di foto, quindi era a Bologna, non era nemmeno a Milano. Mi chiedo perché l’abbia fatto. Per fortuna io la mia energia la spreco diversamente che a stare ad ascoltare queste persone”. Le Donatella durante l’intervista hanno precisato anche di non conoscere affatto Deianira chiarendo di non ricordare di quella foto che ha fatto il giro del web lanciando sul duo lanciato da X Factor il sospetto di un possibile accordo con la blogger. Tutto falso: “probabilmente è stata lei a chiederci una foto” ha detto Giulia. Poi la parola è passata a Silvia Provvedi che dopo la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona ha finalmente ritrovato la felicità tra le braccia di Giorgio De Stefano alias Malefix.

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona: “Rifarei tutto”

Silvia Provvedi, terza classificata al Grande Fratello Vip 2018, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Fabrizio Corona. “Con lui rifarei tutto quello che ho fatto” ha dichiarato la mora de Le Donatella nel programma radiofonico “Non succederà più”. “Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore, sarei ipocrita a dire il contrario. L’amore per me è stato importante, dopo non credo che mi sia stato portato rispetto, però adesso sono felice di essermi lasciata dietro questa sofferenza” ha precisato Silvia, che per Corona ha fatto davvero di tutto. Alla cantante poi viene chiesto se Corona fosse davvero innamorato di lei. La Provvedi a questo ha risposto così: “Non lo so, io penso che quando si ama si fa star bene. Io bene non posso dire di esser stata bene, quindi direi probabilmente no”. Infine l’ultimo pensiero è per Malefix, l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore ferito: “Sono innamorata. Ho fatto la scelta giusta per me, non posso dire di non essere felice, sono felicissima”.



