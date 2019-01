Jefeo hackerato profilo Instagram / Recuperato:”volevo ringraziarvi tanto per avermi supportato” (Amici 18)

Prosegue l’avvenuta di Jefeo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante le ultime dirette del talent show, il cantante si è messo in mostra per una discussione con il cantante Mameli appartenente alla squadra Atena. Il trapper è rimasto molto male dalle parole dette da Mameli su Giacomo Eva, che ha giudicato “Io non ho detto che sei scarso, dico che qui sei il più scarso”. Tutto è accaduto durante una delle ultime puntate del sabato quando Mameli ha rifiutato di andare in sfida contro Giacomo Eva. Una decisione che Jefeo ha giudicato come una specie di superiorità da parte del cantante. Subito dopo la puntata, infatti, il trapper ha avvicinato Mameli per dirgli che ha perso stima nei suoi confronti. Poco dopo è sopraggiunto Giacomo che rivolgendosi al cantante della squadra Atene dice: “Secondo te sono il più scarso”.

Jefeo instagram: hackerato il profilo

Nuovo problema social per Jefeo. Il trapper di Amici 18, dopo aver pubblicato il suo numero di cellulare su Instagram, è stato vittima degli hacker. Pochi giorni dopo il Natale, il cantante ha pubblicato una Instagram Story in cui ha raccontato: “Ragazzi, urgente! Qualcuno è entrato nel mio profilo e ha cancellato tutti i miei post. Ho bisogno tantissimo di voi. Tenete attivo il mio profilo con il ‘follow’ per non rischiare l’eliminazione del mio profilo. Cercheremo di risolvere il problema al più presto”. Il cantante si è ritrovato hackerato il profilo Instagram. Per fortuna poche ore dopo è tornato sui social per rassicurare tutti fan del ripristino del suo account: “Buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi tanto per aver supportato così tanto il mio profilo. Questa mattina alle 09:00 ho ricevuto una mail dagli Assistenti Instagram, con scuse per il disagio e un invito a rendere più sicuro il mio profilo. Detto ciò, il mio profilo è attivo”.

“Il 2018 l’anno più bello della mia vita…”

Problema risolto per Jefeo, che dopo aver avvisato i tantissimi fan che lo seguono su Instagram ha voluto inviare un messaggio anche alla persona che gli ha hackerato il profilo: “Volevo invitare la persona che ha creato tutto questo disagio a capire cosa fare nella sua vita. Ho 18 anni e vorrei trovare anche io del tempo per fare queste caz***”. Per fortuna è tutto passato, il trapper di Amici è riuscito non solo a recuperare il profilo social, ma anche tutti i fan e follower che non continuano a sostenerlo in questa avventura televisiva ad Amici di Maria De Filippi. Anzi, proprio su Instagram ha pubblicato una foto scrivendo: “Il 2018 è stato l’anno più bello della mia vita fino ad ora”.



