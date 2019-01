Jwan Yosef, marito di Ricky Martin / Chi è? Da fidanzato “virtuale” a padre della loro figlia Lucia

Ricky Martin è il primo ospite internazionale della nuova edizione di C’è Posta per te. Sarà il protagonista di una emozionante storia, probabilmente d’amore. E non tutti sanno che, proprio in quanto ad amore, lo scorso anno l’amatissimo cantante è convolato a nozze. Martin ha infatti sposato Jwan Yosef, giovane artista 34enne di origini siriane. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, dopo un incontro puramente causale e “virtuale”. Ricky Martin, da appassionato d’arte qual è, si è un giorno imbattuto nel profilo Instagram di Jwan Yosef, dove è rimasto colpito dalle opere d’arte da lui fatte e postate. “Stavo dando un’occhiata online e ho visto questo stupendo pezzo, così gli ho scritto” ha raccontato qualche tempo fa il cantante, in un’intervista a Radio Andy. Da lì nacque una conoscenza che si sarebbe poi trasformata in un grande amore.

Jwan Yosef e Ricky Martin: ecco com’è nato il loro amore

“Abbiamo chattato per tipo sei mesi, senza che io avessi neanche mai sentito la sua voce. – ha ammesso ancora il cantante – Abbiamo parlato di arte, niente di sexy, giuro! Lui viveva a Londra all’epoca. E sono andato a Londra per incontrarlo”. Tra Ricky Martin e Jwan Yosef è stato quasi un colpo di fulmine, cosa confermata dal cantante in un’intervista al mensile Attitude: “Quando l’ho visto mi sono detto: “Io sposerò questo ragazzo”. E anche per lui è stato lo stesso. Ovviamente lui me lo ha confermato molto tempo dopo, è giusto all’inizio tenersi per sé alcuni pensieri. Quando l’ho visto, mi ha tolto il fiato”. E infatti, solo poco tempo dopo, i due sono convolati a nozze.

La nascita di Lucia, prima figlia di Jwan Yosef e Ricky Martin

Il 2019 è iniziato per Ricky Martin e Jwan Yosef in modo davvero speciale, perché è venuta al mondo Lucia, la terza figlia del cantante portoricano, prima avuta dal marito Jwan. “Siamo emozionati nell’annunciare che siamo diventati papà di una bambina bellissima – ha annunciato il cantante – che abbiamo chiamato Lucia Martin-Yosef. Questo è stato, senza dubbio, un compleanno fantastico (Ricky Martin ha compiuto gli anni il 24 dicembre, ndr) e un Natale unico. Tanto i suoi fratelli quanto Jwan ed io, siamo innamorati di questa nostra bambina e non vediamo l’ora di poter iniziare il 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere, il regalo della vita.”



