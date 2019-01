LE 5 LEGGENDE/ Su Italia 1 il film d’animazione diretto da Peter Ramsey (oggi, 12 gennaio 2019)

TRA I DOPPIATORI CHRIS PINE

La programmazione televisiva di Italia Uno prevede per la prima serata di questo sabato 12 gennaio 2019 la messa in onda a partire dalle ore 21,15 del film d’animazione Le 5 leggende (titolo originale Rise of the Guardians). Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2012 dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questo film è stata curata da Peter Ramsey con soggetto che è stato estratto dal libro scritto dall’autore americano William Joyce mentre l’adattamento per la versione cinematografica è stato ideato e sviluppato da David Lindsay – Abayre. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE 5 LEGGENDE, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

Jack Frost improvvisamente viene catapultato all’interno di un lago ghiacciato dove ascolta la voce di uno strano essere conosciuto con il nome di Uomo nella luna il quale lo informa di averlo trasformato nello Spirito d’inverno. Per Jack Frost questa sembra essere una felice novità in quanto gli permette di scorrazzare per tutto il pianeta sfruttando gli enormi poteri che gli sono stati concessi. Essendo un animo libero e soprattutto avendo come principale aspirazione quella di divertirsi sempre e comunque, Jack Frost sfrutta questi suoi poteri per combinare scherzi agli abitanti di tutti i villaggi che trova lungo il proprio cammino. Tuttavia ben presto si trova ad essere rammaricato nello scoprire che nessuno può vederlo per cui tutte le proprie fantastiche capacità sono fine a se stessi. Qualche secolo più tardi nei pressi del Polo Nord e per la precisione nel quartier generale di Babbo Natale mentre quest’ultimo sta organizzando la consueta consegna dei regali natalizi per tutti i bambini del mondo, nella sala di comando intorno al dispositivo che segnala tutti i bambini presenti nel mondo si materializza una sorta di nube nera che assume le sembianze dell’Uomo Nero. La cosa spaventa e non poco Babbo Natale il quale immediatamente decide di convocare presso la propria struttura gli altri guardiani ossia il Coniglio Pasquale, la Fatina dei denti e l’Omino del sonno. Durante la riunione Babbo Natale informa i proprio amici di quanto accaduto e di come sia necessario affrontare nuovamente il terribile Uomo nero. Ad un certo punto si materializza l’Uomo nella Luna il quale informa i presenti come l’unico modo possibile per avere la meglio in questo nuovo scontro sia quello di nominare Jack Frost nuovo guardiano. Dopo l’iniziale diffidenza dei presenti i 4 guardiani si danno da fare per rintracciare l’ho spinto d’inverno e quindi obbligarlo ad occuparsi di quello che sembra essere il proprio destino. Ha inizio così una fantastica avventura che vedrà Jack Frost combattere contro entità particolarmente potenti facendo leva sul proprio ottimismo e sul proprio spirito di divertimento.

