Mowgli a rischio eliminazione/ Alessandra Celentano offrirà a Vincenzo il suo posto? (Amici 18)

Amici 18 è tornato in onda dopo la pausa natalizia con un doppio appuntamento su Real Time e Canale 5 ma niente è cambiato per il bel Mowgli. Il ballerino reggino di break dance sembra davvero legato a doppio filo a quello che pensa Alessandra Celentano di lui e in questo periodo passato lontano da lei le cose non sono migliorate, anzi. Il ballerino rischia ancora la possibile eliminazione della scuola e se l’insegnante non è riuscita nel suo intento prima di Natale, sicuramente ci riproverà nel pomeridiano di Amici 18 di oggi soprattutto dopo quello che è successo in settimana. Proprio in questi giorni, la maestra Celentano ha portato nella scuola un nuovo ballerino, scelto da lei ovviamente, ovvero Vincenzo Di Primo. Proprio a lui potrebbe toccare il posto di uno dei ragazzi che è nella scuola e tutto lascia pensare che questo possa essere proprio Mowgli.

LO SCONTRO CON ALESSANDRA CELENTANO

La sua vita nella scuola continua a non essere facile visto che ogni è scusa è buona per Alessandra Celentano per fargli notare che non è un ballerino versatile perché non ha la tecnica giusta per uscire dal suo stile e fare altro. L’insegnante storica di Amici 18 si è detta pronta a capire quale dei ragazzi sia meno meritevole del banco e per questo ha convocato Mowgli e gli altri in studio per un’interrogazione a sorpresa. E’ qui che è scoppiato il dramma visto che Mowgli si è mostrato impreparato su una coreografia di danza classica che gli era stata assegnata prima di Natale. Lui si è difeso dicendo che non era di certo una coreografia da ripassare da solo visto che la danza classica non è il suo forte ma la Celentano inveisce contro di lui accusandolo di non saper lavorare e che non merita di rimanere nella scuola.

LA DIFESA DI MOWGLI

In particolare, il ballerino ha ribadito: “Non può dire che non ho metodo! Non può dire che non merito il mio posto, perché sono stato scelto. Altrimenti che senso ha che sono entrato? Come potevo ripassare qualcosa che non è nel mio stile da solo, senza una guida. Non può dire che non ho voglia di imparare, ma ho solo avuto delle difficoltà“. Clicca qui per vedere il video del momento. Già a dicembre Mowgli aveva discusso con Alessandra Celentano a pochi giorni dalla pausa natalizia di Amici 18 ma allora la scampò proprio come è successo a Marco ma adesso i due rischiano nuovamente il loro posto perché la maestra non ha intenzione di fermarsi e in settimana ha vagliato e visto i video e i provini di altri ballerini e non solo quello di Vincenzo. I fan sono sicuri che la maestra proverà a far entrare uno di questi ballerini al posto di quelli che per lei non sono versatili e non potranno affrontare il serale nelle prossime settimane. Mowgli sarà uno di questi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA