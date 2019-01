Tognazzi, Gassmann, Edoardo Leo e Giallini/ Non ci resta che piangere, un omaggio a Troisi e Benigni

È uscito giovedì nelle sale cinematografiche il nuovo film di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine, un omaggio e citazione al “Non ci resta che piangere” del 1984 di Troisi e Benigni, ma anche “un mix tra Ritorno al Futuro e Romanzo Criminale”, come racconta lo stesso Bruno intervistato ai microfoni di Radio 105. Ricky Tognazzi, Alessadro Gassmann, Edoardo Leo e Marco Giallini questo pomeriggio saranno ospiti nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin per raccontare questo nuovo lavoro.

LA TRAMA

Nella pellicola, Non ci resta che il crimine, Giallini, Gassmann e Tognazzi sono tre amici che durante un Tour Criminale di Roma, alla scoperta dei luoghi sedi di azioni delle Banda della Magliana, si ritrovano nel 1982 nel mezzo delle azioni criminali di quel gruppo. Si trovano in una Roma differente, le persone indossano abiti diversi: jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti di pelle, ray-ban a specchio. Ci sono i mondiali di calcio e i tre amici, arrivando dal futuro, conoscono tutti i risultati delle partite e decidono di iniziare a scommettere. Nel loro percorso, però, incontrano Renatino, interpretato da Edoardo Leo, il capo della banda criminale che gestisce l’intero traffico delle scommesse clandestine.

PER I NOSTALGICI

Il regista di “Non ci resta che il crimine” scherza e gioca su una delle società criminali più temute di Roma, coloro che hanno realizzato numerosi rapimenti, omicidi, hanno gestito il traffico della droga, il gioco d’azzardo e hanno stretto numerosi legami con la politica. Renatino, interpretato da Edoardo Leo, è il boss Enrico De Pedis che venne ucciso il 2 febbraio 1990 vicino a Campo de’ Fiori, in via del Pellegrino da alcuni dei suoi ex complici perché, con il tempo, decise di non dividere più i proventi delle attività con coloro che collaborarono con lui, ormai quasi tutti carcerati. A prendere il volto della donna del boss mafioso è Ilena Pastorelli. Quello di Bruno è un lavoro che sicuramente sarà amato dai nostalgici. Nonostante la storia della banda criminale, lo spettatore verrà catapultato nel passato e potrà rivivere l’Italia e Roma degli anni Ottanta.



