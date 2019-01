Pamela Anderson a Verissimo/ Non solo Baywatch e PlayBoy: dal #MeToo al sostegno per Julian Assange

Pamela Anderson sarà l’ospite internazionale del nuovo appuntamento di Verissimo, in onda oggi, sabato 12 gennaio 2019, subito dopo il ritorno in pista di Amici con Maria De Filippi. La bombastica attrice intervistata da Silvia Toffanin nel pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Mediaset, racconterà diversi episodi della vita privata e della sua straordinaria carriera. Ad aprire i battenti ci pensa la sua fisicità prorompente, diventata davvero icona degli anni ’90, specie per i maschietti. “Siamo tutti un po’ insicuri del nostro corpo, soprattutto le ragazze – ha commentato la Anderson – Spero di non essere diventata un modello solo per il mio fisico ma devo dire che quando sono arrivata a Los Angeles tutti facevano interventi al seno e ho deciso di farlo anche io”. Successivamente però ha deciso di fare un passo indietro: “Quando mi sono trasferita definitivamente in California ho cambiato idea di nuovo e ora mi sento molto a mio agio col mio corpo”, ha precisato.

Pamela Anderson a Verissimo

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, la mitica Casey Jean Parker della serie Baywatch ha spiegato anche il suo pensiero sul movimento #MeToo e sul famoso “caso Weinstein”, il produttore cinematografico che adesso rischia l’ergastolo: “Ha commesso degli abusi con molte donne e questa cosa avrà delle conseguenze. L’ho incontrato solo una volta, brevemente”. Lei è considerata da sempre una femme fatale ed infatti a tal proposito, ha tirato in mezzo Playboy: “La mia immagine dopo poteva far pensare che io fossi una ragazza un po’ facile, invece proprio lì ho incontrato alcune delle persone più interessanti della mia vita, i miei mentori. Per me è stata una sorta di università, è stato un ambiente che mi ha dato molto. Hugh Heffner era l’ultimo gentleman rimasto al mondo”. Nella vita di Pamela Anderson non soltanto feste ed eventi, ed infatti l’attrice, ha raccontato anche di essere una grande sostenitrice di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks che da alcuni anni vive nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e con cui ha avuto una storia: “Sono andata a trovarlo in passato, adesso non accettano più visite. È in isolamento da circa 8 mesi, non può andare su Internet ed è bloccato lì. Non credo stia benissimo, soffre molto per questa situazione, soprattutto per la sua salute”. Per la Anderson però è stata la scelta giusta: “Ha rivelato dei crimini di guerra e per questo ora si trova in questa situazione. C’è anche il rischio dell’estradizione, per il momento non c’è soluzione: gli auguro il meglio e spero che il Regno Unito gli dia protezione”.

