PAOLA, (EX) MOGLIE DI CIRO FERRARA/ Separati dal 2017: lui è single, ma…

La famiglia dello spo(r)t è “perfetta” per definizione. Ma Paola e Ciro Ferrara vanno oltre lo stereotipo: nell’estate 2017, i due si sono ufficialmente separati. Li ricordiamo insieme nella pubblicità dello yogurt, che all’inizio – spiega lei – non avrebbe dovuto fare. “In realtà doveva girarlo soltanto Ciro, è lui il vip in casa Ferrara. Gli hanno accostato un’attrice, ma non emergeva l’idea della famiglia. Poi il regista, vedendo una nostra foto, ha pensato di scritturarci tutti, bam­bini compresi”. Così Paola in un’intervista del 2009: “Se resistiamo da tanti anni – si legge su Tuttosport – significa che funziona. Riusciamo a trasmettere l’immagine di una famiglia felice, la nostra”. Peccato che non sia andata proprio così: di anniversari ne hanno festeggiati “solo” 20. Insieme hanno avuto tre figli: Benedetta, Giovanbattista e Paolo. Quest’ultimo, dopo una breve parentesi nel mondo del calcio, ha preso tre lauree e lavora per una grande azienda di consulenza.

Ciro Ferrara tra Paola e Federica

Paola e Ciro Ferrara si conobbero a Separo (Gaeta) all’età di 15 anni. Le loro famiglie frequentavano lo steso lido. Per fidanzarsi aspettarono tre anni: solo a 18 la cosa divenne ufficiale. Benedetta – la loro primogenita – nacque nel 1990. Seguirono Paolo – nel 1993 – e Giovanbattista – nel 2001. Una delle grandi amiche di Ciro è Federica Fontana, giornalista sportiva. Per anni si è parlato di una presunta liaison tra i due, mai confermata né smentita. I tabloid li hanno tenuti d’occhio per tutto il tempo, ma nessuno dei due si è mai sbilanciato. La loro amicizia è ancor oggi tale, e Ferrara si può dire “single”.

