Rafael Quenedit, chi è? / Il nuovo allievo di Amici 18: batte Mimmi, conquista il banco e la Celentano

Anno nuovi, grandi novità per la scuola di Amici 18. Il primo speciale del 2019 ha portato grandi novità all’interno della classe del talent di Canale 5, tra le quali l’ingresso di nuovi elementi. Uno tra questi è Rafael Quenedit, ballerino che abbiamo conosciuto già nel corso del daytime di Amici 18 su Real Time. “Mi chiamo Rafael, ho 22 anni, studio danza classica e anche professionale. – ha dichiarato il ballerino, presentandosi alla maestra Alessandra Celentano – Studio nella scuola nazionale di arti, ho iniziato quando avevo 10 anni. Ho fatto anche danza moderna, neoclassica”. Rafael viene da Cuba e sin da piccolissimo ha quindi coltivato la passione per la danza. Con dedizione, determinazione e sacrificio, ha coltivato la sua passione, spaziando negli anni anche nello studio di altri stili non prettamente classici.

RAFAEL BATTE MIMMI E CONQUISTA IL BANCO

La maestra Celentano si è subito detta molto felice di poter avere un elemento con Rafael Quenedit nella scuola di Amici 18 e, per questo, determinata a dargli un posto nella scuola più amata d’Italia. La sfida di Rafael sarà con Annamaria (meglio nota a tutti come Mimmi). Alla fine della prima sfida a squadre tra Sparta e Atene, quest’ultima uscirà nuovamente sconfitta. Da ciò la sfida immediata di uno dei suoi elementi e, per la precisione, di Mimmi. La ragazza deve confrontarsi così con Rafael che riesce a portare la vittoria a casa di fronte ad una giuria di professori esterni che premiano il talento del ballerino cubano. È lui, quindi, il nuovo allievo di Amici 18.

