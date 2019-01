RICKY MARTIN/ La figlia Lucia e il compagno Jwan Yosef: inizia una nuova vita (C’è posta per te)

Ricky Martin è il primo super ospite della nuova stagione di “C’è posta per te“, il people show ideato e condotto con grandissimo successo da ventidue anni da Maria De Filippi su Canale 5. Il cantante di “Living la Vida loca” torna protagonista in Italia per regalare una bellissima sorpresa ad un/a fortunato/a, che potrà abbracciare il suo beniamino. Intanto proprio in questi giorni il sexy cantante è diventato ancora una volta papà. Ficco rosa questa volta per il cantante e il compagno Jwan Yosef, che il 1 gennaio del 2019 hanno annunciato sui social l’arrivo della piccola Lucia. Su Instagram, il cantante ha pubblicato una foto della manina della piccola Lucia, che stringe le dita dei due papà! Uno scatto bellissimo che ha emozionato tutti i fan del cantante.

Ricky Martin: “Nessuno dorme più in casa, ma è davvero bello”

L’arrivo di Lucia ha naturalmente scombussolato nuovamente la vita di Ricky Martin e del compagno Jwan Yosef. Il cantante in occasione dei Golden Globe 2019, dove ha trionfato come attore della mini serie L’assassinio di Gianni Versace: American Crime Story, ha concesso un’intervista a Entertainment Tonight raccontando la grandissima gioia di essere diventato papà per la terza volta. Ricky, infatti, è già papà dei gemelli Matteo e Valentina, ma ora il suo cuore è in trepidazione per la piccola Lucia. “Nessuno dorme più in casa, ma è davvero bello” ha raccontato il cantante portoricano a Entertainment Tonight, che nonostante gli impegni di lavoro e i tour, non riesce proprio a staccarsi dai suo bambini. La famiglia, infatti, è da sempre la cosa più importante della sua vita e sentire i suoi figli corrergli incontro gridando “Papà, papà, bentornato a casa” è la cosa più bella del mondo!

Non solo la famiglia nel futuro di Ricky Martin

E’ un periodo d’oro per Ricky Martin. L’ultima tournée è stato un successo pazzesco e la vita privata tutto procede a gonfie vele: dalla storia d’amore con Jwan Yosef al rapporto con i figli Matteo e Valentina che l’adorano. Ora però, è arrivato il momento di fare spazio alla piccola Lucia che dal 1 gennaio 2019 è arrivata a casa Martin. Una gioia immensa che il cantante ha condiviso con tutti i suoi fan perchè lo si sa, l’arrivo di un figlio porta con sè tanta tanta felicità. In realtà durante l’intervista rilasciata a Entertainment Tonight in occasione dei Golden Globe 2019, il cantante portoricano ha rivelato anche alcuni progetti per il futuro. Non solo la famiglia e la musica, ma ancora cinema. Il cantante, infatti, ha raccontato: “Sono molto emozionato, le cose stanno andando per il verso giusto”. Complice il successo della serie L’assassinio di Gianni Versace: American Crime Story, dove interpreta Antonio D’Amico il compagno di Gianni Versace, Ricky ha scoperto una grandissima passione anche per il mondo della recitazione. Che sia nata una nuova stella ad Hollywood?





