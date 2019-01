Shaila Gatta / Foto, fisico mozzafiato su Instagram e fan in delirio: “La velina più bella di sempre”

Più di 488 mila follower su Instagram, oltre 30 mila like a foto sono solo alcuni dei numeri della bellissima Shaila Gatta. La velina di Striscia La Notizia, che è prima di tutto una bravissima ballerina, ha conquistato davvero tutti e lo confermano i fiumi di commenti positivi che, giorno dopo giorno, riceve su Instagram. È quello che è accaduto anche per lo scatto postato solo poche ore fa, dove Shaila mostra un fisico davvero mozzafiato. Muscoli tesi in una posa da ballerina, Shaila conquista centinaia di commenti da parte degli affezionati follower che la trovano “una forza della natura”. Eccone, infatti, alcuni: “Sei una statua!” scrive qualcuno, sottolineando la sua forma fisica; “Bellissima, sei la velina più bella e preparata di sempre” scrive un altro, sottolineando anche le doti in fatto di danza.

DA UN PASSATO DIFFICILE AL SUCCESSO

D’altronde, per arrivare dov’è oggi, Shaila Gatta ha lavorato davvero tanto. L’abbiamo conosciuta nella scuola di Amici, dove in tanti hanno subito notato il suo talento; l’abbiamo ritrovata poi a Ciao Darwin, tra i ballerini professionisti. Infine, l’arrivo a Striscia La Notizia come nuova velina insieme alla bionda Mikaela. Nel passato di Shaila, però, ci sono alcuni aspetti molto difficili, come un amore davvero sofferto. “A volte mi sembra di avere 12 anni, altri 27, molti più di quelli che ho. – ha raccontato qualche tempo fa a Grazia – Sono cresciuta in fretta. Anche per via di un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi in famiglia, e un fidanzato ballerino che della mia debolezza ha approfittato. Mi ha plagiata, ha preso il controllo della mia vita. I primi due anni sembrava normale, poi è impazzito”, ha ammesso.





