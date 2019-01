Stefania chiede perdono alla famiglia a C’è Posta per te / “Non vogliono più vedermi perché sono incinta”

Stefania è la protagonista della terza storia di questa prima puntata di C’è Posta per te 2019. Accanto a lei c’è il suo compagno, Michele, che la sostiene nella sua “missione”: quella di riappacificarsi con madre, padre e sorella. Stefania, purtroppo, non ha contatti con la sua famiglia a causa del bambino che porta in grembo, il suo terzo figlio. È Maria De Filippi a spiegare a C’è posta per te il perché: Stefania e Michele vivono insieme da 6 anni, hanno due figli (il primo, purtroppo, con problemi di salute), e il terzo in arrivo. Stefania è però reduce da un matrimonio finito male dal quale ha già avuto un figlio. La madre e la sorella l’hanno accusata di essere un’irresponsabile nel mettere al mondo l’ennesimo figlio con un bambino con problemi di salute e con condizioni economiche per nulla stabili. Michele, infatti, non ha un lavoro fisso ed è questo che ha allarmato la madre di Stefania, Greca, suo padre Claudio e la sorella 23enne Sara.

LE SCUSE DI STEFANIA ALLA MADRE GRECA E L’ATTACCO DELLA SORELLA

Stefania e Michele implorano la famiglia di riappacificarsi. Greca, Claudio e Sara scoppiano in lacrime alla sola vista di Stefania a C’è posta per te. Lei chiede scusa e ammette di aver sbagliato e di amarli tanto oltre che sentire la loro mancanza. La madre però cerca di far capire il suo pensiero: “Non si possono mettere al mondo figli così, è una scelta pensata che va fatta non con leggerezza”. Anche la sorella Sara spiega perché è arrabbiata con lei: “Invece di pensare a far crescere i figli che ha bene pensa a farne altri. Potrebbe essere una madre migliore di così”. I toni tra loro, a C’è posta per te, non sono però aspri ed è chiaro che l’affetto che lega tutti è forte. Infatti, alla fine, l’abbraccio che Stefania cerca arriva.

