Stefano Sala e Benedetta Mazza/ Video, insieme di notte a Milano: Dasha Kina sempre più lontana

Stefano Sala e Benedetta Mazza non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. A confermarlo sono alcuni video pubblicati nella tarda serata di ieri da Giulia Salemi che, approfittando dell’assenza del fidanzato Francesco Monte, impegnato in una serata, ha trascorso un piacevole venerdì sera insieme ai due amici del Grande Fratello Vip. Sulle storie di Instagram, la Salemi ha così pubblicato dei brevi filmati in cui Stefano e Benedetta sono insieme: i due vengono prima beccati da Giulia vicino ad una macchina e poi trascorrono con lei la serata tra bacini sulla guancia all’amica Salemi e musica. Nessun gesto inequivocabili tra il Sala e la Mazza che, nei video, restano a distanza di sicurezza. Tuttavia, le storie della fidanzata di Francesco Monte hanno scatenato i rumors sulla natura de legame tra i due. Stefano, infatti, uscito dalla casa, pur avendo trascorso il Natale con la fidanzata Dasha, attraverso i social, ha fatto sapere di non aver ancora deciso cosa fare della sua vita privata. Dasha, dunque, è sempre più lontana?

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA: SOLO AMICI?

Stefano Sala e Benedetta Mazza, dunque, continuano ad essere solo amici? Il modello è ancora fidanzato con Dasha Kina? Sono queste le risposte a cui i fans dei due gieffini sperano di avere presto una risposta. Nel corso dell’ultimo mese vissuto dopo il Grande Fratello Vip, Stefano e Benedetta hanno trascorso diverso tempo insieme: oltre agli impegni ufficiali post reality che li hanno visti protagonisti insieme agli altri concorrenti, i due hanno anche inciso insieme la cover della canzone “Da sola in the night” per ringraziare i fans del sostegno ricevuto e si sono concessi una vacanza sulla neve in compagnia di altri amici all’inizio del 2019. Benedetta, però, ai microfoni di Pomeriggio 5, non si è sbilanciata, restano ferma sulla propria posizione: “Quello che posso dire io è che a inizio anno sono stata qualche giorno in montagna con lui, ma non da soli, c’erano anche altri nostri amici. Io non ci vedo niente di male, una volta uscita dal reality ho ripreso in mano la mia vita come Stefano ha ripreso la sua. Poi nella vita tutto può succedere, ma attualmente non è successo. Quando Stefano avrà chiarito la situazione se io ci sarò, e se vorremo, vedremo quello che sarà”, ha detto.





