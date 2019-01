Tish e Alberto Urso/ Video, la loro storia è al capolinea? “Non ci sopportiamo più” (Amici 18)

Tish e Alberto Urso sono sicuramente due dei preferiti di Amici 18. Il talent show di Canale 5 tornerà in onda finalmente sabato dopo quasi un mese di pausa ma le cose per loro potrebbero essere cambiate. Prima di Natale abbiamo lasciato i due cantanti insieme in sala prova e poi ottenere importanti riscontri in pubblico durante le puntate del sabato portando a casa gli ottimi punti della giuria e portando alla vittoria la loro squadra, e adesso? La lontananza o qualcosa che potrebbe essere successo lontano dalle telecamere potrebbero aver cambiato il loro rapporto, in che modo? Proprio nei giorni scorsi il ritorno in onda del programma ha rimostrato i ragazzi alle prese con le prove e con la loro vita nella scuola ma i più attenti non hanno potuto far a meno di notare che tra Tish e Alberto Urso si è rotto qualcosa.

LA BELLA ROSSA SBOTTA?

Secondo le prime anticipazioni sembra che il tenero siciliano e la bella rossa dovranno cantare insieme ed è proprio in sala prova, che nelle scorse puntate di Amici 18, li abbiamo visti in rotta di collisione. Se prima di Natale Tish si era addirittura mostrata gelosa di Alberto Urso, adesso è pronta a inveirgli contro, ma perché? Proprio mentre si trovavano in sala prova i due hanno finito per litigare o, meglio, Tish si è mostrata in crisi: “Non ci sopportiamo più, questo è certo”. La cantante sembra in difficoltà al cospetto del tenore convinta che lui l’abbia presa come “le altre ragazze che ha conosciuto” e chiarendo subito: “Io non sono come le diciassettenni a cui sei abituato, che se prendi e te ne vai, ti vengo dietro. Io non sono così!”. La discussione si è consumata anche al cospetto degli altri ragazzi tant’è che lo stesso Mameli ha cercato di metterci una toppa facendo chiarire i due ma senza molto successo.

LA SQUADRA PAGHERÀ PER IL LORO SCONTRO?

Mameli è convinto che Alberto Urso, a differenza di quello che pensa Tish, sia molto interessato a lei e alle sue opinioni ma soprattutto la apprezza molto come amica e come artista. Forse tra loro è successo qualcosa che nessuno conosce? I fan sono convinti che ancora una volta sia la gelosia ad aver messo in crisi la cantante tanto che lei stessa ha fatto spesso il paragone con altre ragazze. E’ questa la verità? Non sappiamo bene se la questione arriverà fino al pomeridiano di oggi ma sicuramente il pubblico di Amici 18 sta apprezzando il flirt o l’amicizia particolare tra i due compagni di squadra che adesso rischiano davvero di non portare a casa il punto come hanno fatto nelle scorse settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA