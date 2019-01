Tito chiude con madre e figlia a C’è Posta per te/ Video, Sara e Maria deluse, volano insulti: “Fai schifo!”

La seconda storia di questa prima puntata di C’è Posta per te 2019 ha come protagonista la storia di Sara e di sua nonna Maria che cercano di ricostruire un rapporto con Tito, padre della prima e figlio della seconda. La storia è spiegata da Maria De Filippi: Sara e Maria non vedono Tito da 7 anni. L’ultimo contatto c’è stato nel 2017 a causa del ricovero urgente della signora maria, 88enne e madre di Tito, a causa prima di una polmonite, poi per calcoli. È Sara a chiamare suo padre che, però, non risponde. Solo quando lei richiama con un altro numero, lui risponde ma le dice “Considerami morto, non mi interessa nulla né di te né di tua madre”. Attialmente, nonna Maria vive con Sara e il compagno. Secondo la signora Maria, il figlio è cambiato da quando si è innamorato di Alexandra, sua attuale compagna, che ha avuto anche altri figli da uomini diversi ed è molto più grande di lui. Sara spiega, inoltre, che suo padre Tito non ha voluto conoscere neppure la nipotina né, tantomeno, partecipare al suo battesimo.

TINO NEGA A MADRE E FIGLIA LA RIAPPACIFICAZIONE

Sia Tito che la compagna Alexandra hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è Posta per te e scoprono, con poca sorpresa, che dall’altra parte ci sono la figlia di lui e sua madre. È Sara a prendere la parola, ricordando quanto raccontato anche da Maria e la sua dura risposta. “Vorrei da te solo un abbraccio o un bacio sulla fronte. Vorrei poterti sentire o avere una cena con te, una sola. Vorrei vedere la tua espressione quando mi facevi l’occhiolino quando la mamma mi sgridava e facesti il nonno per la Sally” dice, tra le lacrime, Sara a suo padre Tito. Lui, però, è lapidario: “Io ho creato una mia vita, una mia armonia e non voglio più avere interruzioni di questa armonia. Ho una nuova vita e non voglio più avere a che fare con loro Prima non c’era un’armonia, ci sono dei motivi per i quali abbiamo avuto discussioni e adesso ho da difendere questa tranquillità che mi sono creato”.

LO SFOGO DELLA SIGNORA MARIA: “FAI SCHIFO!”

Di fronte a queste parole, la signora Maria non riesce a stare in silenzio e sbotta, insultando il figlio Tito. “Ma ti rendi conto che fai schifo?” sbotta la signora, scatenando un fragoroso applauso da parte del pubblico in studio. Questo, però, non cambia l’idea del figlio, che per amore di Alexandra non vuole riaprire alcun rapporto con la madre 88enne né con la figlia, diventata da poco mamma.





