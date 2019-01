Uomini e Donne / Anticipazioni, oggi nuova registrazione. Primo bacio per Teresa Langella? (Trono Classico)

Pronti alle nuove anticipazioni su tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne? Oggi, 12 gennaio 2019, il programma non va in onda perché sabato, in compenso ci sarà una nuova registrazione del trono Classico che ci svelerà tutte le ultime novità su esterne e scelte. Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo brevemente dove siamo rimasti. Il trono che, nelle ultime puntate, sta facendo molto discutere è sicuramente quello di Teresa Langella. La tronista è divisa tra Antonio, Kevin e Andrea e sembra essere abbastanza combattuta sui suoi sentimenti. Nell’ultima registrazione, Teresa ha avuto avvicinamenti importanti con tutti e tre i ragazzi ma il bacio non è ancora arrivato con nessuno, anche se ha palesato il forte desiderio provato per Andrea. Un bacio che non arriva per paura della reazione che Antonio potrebbe avere nei suoi confronti. Che possa però cambiare idea oggi?

LORENZO SI È FATTO PERDONARE DA GIULIA E CLAUDIA?

Ma la situazione al momento più complessa – che scopriremo oggi, con la nuova registrazione di Uomini e Donne, se ha avuto risvolti positivi – è quella di Lorenzo Riccardi. La falsa scelta fatta con Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià ha scatenato conseguenze molti forti e probabilmente inaspettate per il tronista, che si è così trovato a doversi scusare con entrambe. Giulia ha però lasciato il programma, promettendo di non farvi ritorno dopo l’ennesimo errore del tronista. Scossa anche Claudia, che proprio non ha mandato giù il gesto di Lorenzo. Solo oggi scopriremo se Lorenzo è riuscito a farsi perdonare anche questa volta, riportando entrambe in studio, oppure se il suo trono è ormai fortemente a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA