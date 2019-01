Uomini e Donne / Caterina e Biagio, nuovo amore? La dama torna a parlare di Sebastiano e… (Trono Over)

Dopo una serie di delusioni in amore, Caterina Corradini sembra aver finalmente trovato il cavaliere che le fa battere il cuore. La dama del trono Over di Uomini e Donne sta uscendo con Biagio Buonomo, per il quale Caterina ha parole davvero molto positive. “Non ho ancora dato l’esclusiva a Biagio, ma lui è un vero cavaliere, dai grandi valori. – ammette nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne – L’uomo che tutte le donne dovrebbero incontrare. Provo una forte attrazione nei suoi confronti. È una persona protettiva e sento che tiene molto a me”. Prima di Biagio, Caterina ha avuto modo di conoscere altri cavalieri, dei quali si è però detta delusa. Uno è Nino Castanotto, sul quale la dama dichiara: “Io a Nino ci tenevo, ma mi è venuto a mancare il suo corteggiamento.” ammette la bionda dama.

CATERINA E LA VERITÀ SU SEBASTIANO

Ma la delusione più grande, Caterina l’ha avuta da un altro cavaliere di Uomini e Donne: Sebastiano. Indimenticabile lo schiaffo in volto che la dama gli ha dato nello studio del trono Over e tutto a causa di comportamenti non proprio corretti. Stando, infatti, a quanto racconta la Corradini: “Si stava dimostrando molto carino e attento nei miei confronti – dichiara la dama di Uomini e Donne, facendo riferimento ad una giornata trascorsa insieme – Quella giornata è trascorsa tra selfie e svariati tentativi da parte sua di un approccio fisico. Poi, al ritorno, sul traghetto cado e mi taglio il mento. Mi hanno dato sei punti – e conclude – In trasmissione Sebastiano dice di avermi dato un bacio passionale”, parole che l’hanno non solo offesa ma portata a decidere di chiudere per sempre con lui.

