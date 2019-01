VERISSIMO/ Ospiti e diretta 12 gennaio: Pamela Anderson e Barbara D’Urso alla corte di Silvia Toffanin

Verissimo, dopo la sosta natalizia, riparte oggi, sabato 12 gennaio, alle 16 su canale 5, con una puntata ricca di ospiti. Dopo aver chiuso in bellezza il 2018 con una puntata che ha riportato in tv Raz Degan, Pierfrancesco Favino, Giorgio Panariello e la coppia d’oro del cinepanettone, Massimo Boldi e Christian De Sica, Silvia Toffanin sempre più regina del sabato pomeriggio, è pronta a riaprire quella che è ormai la sua casa per raccogliere le confessioni dei suoi ospiti. Da oggi riparte anche la sfida degli ascolti con Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni che, seppur abbia conquistato più telespettatori rispetto alle prime puntate, è ancora lontano dall’eguagliare gli ascolti di Verissimo che, nell’ultima puntata del 2018, ha incollato davanti ai teleschermi, 1.811.000 spettatori con il 14.2% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.059.000 spettatori con il 15.1%.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 12 GENNAIO

Grandi ospiti italiani e internazionali per la prima puntata del nuovo anno di Verissimo. Silvia Toffanin, nel suo studio, accoglierà una star americana come Pamela Anderson che, dopo aver fatto sognare gli uomini di tutto il mondo nei panni della bagnina più sexy di Baywatch, si racconterà tra vita privata e professionale. Spazio, poi, a Barbara D’Urso che, domani sera, torna ad indossare, in prima serata, il camice della Dottoressa Giò. E ancora quattro stelle del cinema italiano come Edoardo Leo, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini, protagonisti del film “Non ci resta che il crimine”, al cinema dal 10 gennaio. Ai microfoni di Silvia Toffanin si racconterà anche Jeremias Rodriguez, alla vigilia della partenza per l’Isola dei Famosi. E, infine, anche uno dei più grandi calciatori italiani, Ciro Ferrara, che, nel corso della sua carriera, oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale, ha indossato anche quella di Napoli e Juventus.

PAMELA ANDERSON: “IL DIFFICILE MONDO DI HOLLYWOOD”

Bellissima e sempre in splendida forma, Pamela Anderson ha parlato a 360 gradi ai microfoni di Silvia Toffanin. L’attrice ha svelato i segreti del dorato mondo di Hollywood che, in realtà, nasconderebbe tante trappole. “Ad Hollywood ti promettono grandi ruoli se fai determinate cose, ma vale la pena dire di no, come ho fatto io” – ha confessato l’attrice che si è anche espressa sul caso Weinstein – “Ha commesso degli abusi con molte donne e questa cosa avrà delle conseguenze. L’ho incontrato solo una volta, brevemente”. Spazio, naturalmente, anche all’amore. Attualmente, infatti, la Anderson è felicemente fidanzata con l’ex calciatore del Milan Adil Rami di cui dice: “Sono fortunata. Lui è molto generoso ma adesso non ce l’ho perché ho appena finito uno spettacolo danzante dove dovevo usare molto le mani, il mio partner mi faceva girare parecchio e ho dovuto togliere tutti gli anelli”.

BARBARA D’URSO: TUTTI GLI IMPEGNI DEL 2019

Il 2019 professionale di Barbara D’Urso è iniziato già da una settimana e si preannuncia ricco di impegni. Oltre a condurre i suoi programmi storici, Pomeriggio 5 e Domenica Live che, da domenica 13 gennaio, andrà in onda in versione ridotta a partire dalle 17, la conduttrice sarà nuovamente al timone del Grande Fratello, nella nuova edizione nip. Barbara, però, ha deciso di non farsi mancare nulla e, da questa sera, sarà nuovamente la Dottoressa Giò. Una fiction a cui tiene particolarmente e che potrebbe tornare anche con un’altra edizione qualora il pubblico dovesse rispondere positivamente. Dal punto di vista sentimentale, invece, tutto è esattamente come qualche mese fa. La D’Urso, infatti, continua ad essere felicemente single.



