Vincenzo di Primo/ Video, chi è il ballerino che potrebbe ottenere un banco nel pomeridiano? (Amici 18)

Il ritorno in tv di Amici 18 riparte proprio dagli esami a cui tutti si stanno sottoponendo ma i ballerini in modo particolare. Alessandra Celentano non lascia fiato ai ragazzi che hanno occupato il bando nella squadra di questa edizione del programma e, in particolare, a Mowgli e Marco spesso sotto esame. Le cose sono peggiorate con l’arrivo nella scuola di un ballerino scelto proprio dall’insegnante, Vincenzo Di Primo. Proprio in uno dei daytime andati in onda nei giorni scorsi, il ballerino si è esibito dapprima in un pezzo di classico e poi sulle note di Schindler’s List mostrando di essere non solo ottimo nella tecnica di classico ma anche un ballerino versatile e pronto a lanciarsi in coreografie più moderne e contemporanea. E’ inutile dire che questo non ha fatto altro che ringalluzzire la maestra Celentano che alla fine ha presentato il ragazzo come dotato non solo di tecnica ma anche di caratteristiche fisiche richiese in un ballerino professionista e questo mette a rischio tutti i ballerini della classe.

VINCENZO DI PRIMO IN SFIDA O NELLA CLASSE DI DIRITTO?

Proprio nello speciale di oggi di Amici 18 si deciderà se il nuovo arrivato Vincenzo di Primo prenderà il posto di uno degli allievi, che a quel punto dovrà lasciare la scuola, oppure se dovrà sottoporsi ad una sfida per avere un’occasione. In molti pensano che, a questo punto, sia proprio la sfida il suo unico modo non solo di entrare ma anche quello di mostrarsi e farsi conoscere al pubblico italiano dopo tanta gavetta. Come ha spiegato la stessa Alessandra Celentano, il ballerino ha soli 21 anni ma ha già all’attivo studi all’Accademia del Balletto di Stato di Vienna, ha vinto il prestigioso Premio di Losanna, ha fatto parte del Royal Ballet, del National Ballet of Ireland e del Greek National Ballet. E’ inutile dire che i ballerini della scuola non hanno preso positivamente la notizia e adesso temono seriamente di dover uscire contro di lui, faranno appello ai loro cavalli di battaglia per non farlo?

ECCO CHI E’ VINCENZO DI PRIMO

Ma chi è Vincenzo Di Primo? Il ballerino sicialiano a 21 anni e quando ne aveva solo 18 aveva già studiato per quattro anni alla Vienna State Opera Ballet Academy. Lui stesso in un’intervista a danzaeffebi ha spiegato: “Sono nato a Bronte, un piccolo paese in provincia di Catania. Studiavo in una scuola privata, Les Ballets. Devo ringraziare la mia insegnante che mi ha dato la possibilità di farmi notare dalla direttrice della Vienna State Opera Ballet Academy che mi ha dato una borsa di studio che mi ha permesso di trasferirmi in Austria”. Secondo quanto ha rivelato lo stesso ballerino ha dovuto lasciare la sua famiglia e la Sicilia a soli 14 anni e i primi tempi ha sentito molto la mancanza di tutto questo ma l’amore per la danza ha prevalso su tutto e a Vienna si è diplomato e ha poi continuato gli studi iniziando a lavorare in una compagnia giovanile. Adesso avrà modo di partecipare anche ad Amici 18?



