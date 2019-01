Amadeus/ “Sono precipitato, ho sbagliato, ma grazie a Dio…” (Domenica In)

Amadeus oggi pomeriggio si racconta nel salotto di Domenica In. Volto amatissimo de I Soliti Ignoti, che ogni sera tiene testa alla corazzata di Striscia la Notizia, il conduttore si prepara a tornare in prima serata con la seconda edizione di Ora o mai più, che sfiderà il programma di punta della nuova stagione di Canale 5, C’è posta per te. “Mettiamoci pure contro Maria De Filippi – ha commentato il conduttore ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda su Radio 2 – Spero che le persone che si sintonizzeranno su Rai 1 possano passare una bella serata, al di là degli ascolti”. Per il volto di Rai 1 la stagione si è aperta nel migliore dei modi e il 2019 si preannuncia essere un vero e proprio anno dei record. Ma quali sono i suoi buoni propositi per i mesi che verranno? “Non ho particolari desideri. Quello che mi piace tanto è viaggiare”, conferma in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, “ultimamente riesco a farlo troppo poco. Allora mi propongo di viaggiare un po’ di più con la mia famiglia.

Amadeus, “Per due o tre anni sono precipitato”

Oggi è tra i conduttori di punta di Rai 1, ma Amadeus non ha mai dimenticato il suo recente passato lontano dal piccolo schermo: era il 2006 e dopo aver lasciato il suo posto nella tv di Stato per approdare a Mediaset, il suo telefono ha smesso di squillare. “Per due o tre anni sono precipitato – ricorda il conduttore in un’intervista concessa a I Lunatici su Rai Radio 2 – Lì ti accorgi come magari sei mesi prima ti proponevano per fare prime serate e sei addirittura in lizza per poter fare Sanremo e sei mesi dopo non ti chiama più nessuno nemmeno per fare la sagra della salsiccia”. Oggi, però, la sorte è di nuovo dalla sua parte e la lontananza dal piccolo schermo è ormai soltanto un lontano ricordo: “Ho sbagliato ma grazie a Dio, alla fortuna, al pubblico e ai programmi giusti, ho avuto modo di rimediare”.

“Giovanna Civitillo? All’inizio era molto rigida, ma simpatica”

Amadeus ripercorrerà a Domenica In il suo amore con Giovanna Civitillo, la donna al suo fianco dal 2003 e dalla quale ha avuto un figlio, José Alberto. “Era bella, alta, le altre dicevano che era un piacere conoscermi”, rivela il conduttore ricordando il loro primo incontro dietro le quinte de L’Eredità – lei invece un po’ se la tirava. Era molto rigida, ma simpatica”. Conquistare il suo cuore non è stato però così semplice, dal momento che la Civitillo non sembrava per nulla intenzionata a dargli corda. “Non mi ha filato di pezza per molti mesi – rivela l’artista in un’intervista radiofonica concessa a I Lunatici su Rai Radio 2 – ma a forza di bigliettini, fiorellini e caffè ci ritroviamo adesso insieme da tanti anni e abbiamo anche un figlio”. Oggi, Giovanna Civitillo è il centro del suo mondo ed è proprio grazie a lei se oggi si dedica “serenamente” al suo lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA