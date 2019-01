Amici 18 / Il commovente post di Arianna Forte e lo sfogo di Alessandro Casillo dopo la puntata

Il nuovo speciale di Amici 18 ha avuto risvolti davvero inaspettati. Tre gli addii alla fine di una puntata molto amara per gli allievi di Canale 5. Arianna Forte, Giacomo Eva e Mimmi hanno lasciato la scuola. E subito dopo la puntata, Arianna ha voluto mettere fine a questa avventura con un lungo post su Instagram. “Ti porterò sempre nel cuore. Ti porterò sempre nel cuore perché nonostante sia finito questo capitolo, sono felice. – ha scritto la ballerina, che ha ricevuto da Timor Steffens una proposta di lavoro. Così continua – Perché ho avuto la possibilità di entrare a far parte di questa grande famiglia. Perché era ormai diventata Casa ed è in questa Casa che sono cresciuta e solo ora me ne rendo conto.” Arianna ammette che porterà sempre nel suo cuore questa avventura e ringrazia tutti coloro che l’hanno resa speciale:”mamma Maria, autori, produzione, redazione, professionisti, professori e assistenti. Ma soprattutto grazie alle persone con cui ho vissuto questa esperienza e che hanno reso questo posto magico. Senza di loro non sarebbe stata Casa.”

LO SFOGO DI ALESSANDRO CASILLO DOPO LA PUNTATA

Chi però sta affrontando un periodo davvero complicato nella scuola di Amici 18 è Alessandro Casillo. I professori non sono soddisfatti di lui al momento, e il cantante ha infatti rischiato di andare in sfida e uscire. È per questo che, dopo la puntata, Casillo si è sfogato su Instagram. “Questo rientro a scuola non è stato facile. – ammette – Io ce la sto mettendo tutta e anche se a volte proprio non riesco a capire cosa si aspettano da me, mi fido dei consigli, ascolto e cerco di capire dove migliorare. So che ce la posso fare.” Così ammette i suoi propositi per Amici 18: “Da oggi devo tirare fuori, con tutta la forza che ho, fino all’ultimo piccolo pezzetto di me stesso e, come credo di aver fatto tante volte, metterlo sul palco e nella musica con gli inediti che ho scritto.” E conclude spiegando ai fan più preoccupati: “Se a volte mi vedete giù di corda è perché mi metto in discussione, sempre. Ma non ho mai mollato, e non lo farò neanche a questo giro.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA