ARTHUR CHATTO, CHI E’?/ Foto, Tutte pazze per il nipote della Regina Elisabetta: “Ti amo” e “Sposami”

Arthur Chatto, vero nome Arthur Robert Nathaniel Chatto, è la nuova star di Instagram. Il secondo figlio di Lady Sarah Chatto, figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, è uno dei nipoti della Regina Elisabetta di Inghilterra. Non ha alcun titolo nobiliare e al momento è al venticinquesimo posto nella lista di successione al trono. Bello, anzi bellissimo, il giovane rampollo sta facendo letteralmente impazzire il popolo dei social facendo dimenticare così i due Principi Harry e William. Vedere per credere! Basta collegarsi al suo seguissimo profilo Instagram per rendersi conto di come Arthur abbia tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore delle inglesi (e non solo)!

Chi è Arthur Chatto

Arthur Chatto ha soli 19 anni ed un nipote della Regina Elisabetta d’Inghilterra. A differenza di William e Harry, Arthur non avendo alcun titolo nobiliare può concedersi il lusso di vivere la sua vita senza remore e senza dover rispettare le ferree etichette richieste dalla Monarchia Britannica. Il ragazzo ha studiato presso Eton, il prestigiosissimo college del Berkshire considerata una delle scuole più in vista per i giovani inglesi. Durante gli anni di studio ha partecipato anche al Combined Cadet Forced Training, un programma di allenamento e preparazione per giovani studenti alla vita militari. Arthur ha diverse passioni: in primis lo sport, come confermano le foto in cui spavaldo mostra il suo corpo mozzafiato, ma anche la cornamusa. (Clicca qui per vedere la foto di Arthur Chatto)

Tutte pazze per Arthur Chatto su Instagram

Manco a dirlo tutti/e sono pazze di lui! La conferma arriva dal suo profilo Instagram dove pubblica diverso che lo ritraggono intento a praticare sport estremi oppure a mostrarsi in tutto il suo splendore. Sono ben 100 mila il follower che lo seguono sui social ed altrettanti sono quelli che commentato le sue foto complimentandosi per la sua bellezza. Stando ad alcune indiscrezioni, il novello “principe azzurro” sarebbe felicemente impegnato, ma sui social sono in tantissime a scrivergli messaggi ed apprezzamenti alla sue foto. C’è perfino chi è arrivato a scrivergli frasi del tipo “Ti amo” oppure “Sposami”. Donne di tutto il mondo siete avvisate!



