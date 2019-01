Ascolti TV 12 gennaio 2019/ C’è posta per te, esordio boom: Maria De Filippi vince contro la Coppia Italia

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della ventiduesima edizione di C’è posta per te, portandosi a casa ascolti record. Andiamo a vedere in dettaglio, cosa è accaduto e come si sono sviluppati gli ascolti tv di ieri, sabato 12 gennaio 2019. Su Rai1 è andato in onda il grande calcio con la Coppa Italia. L’incontro Bologna VS Juventus ha tenuto incollati davanti allo schermo 4.196.000 spettatori. La partita di pallone ha registrato una share pari al 17.7%. Su Canale 5 invece, l’attesissimo esordio di Maria De Filippi ha fatto il botto conquistando una share del 29.8% con 5.842.000 spettatori. La prima puntata ha visto scendere in pista Ricky Martin e successivamente il terzetto di conduttori di Tu si que vales: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nonostante le storie non abbiano regalato ai social la giusta dose di trash che si sperava, il programma ha comunque fatto il suo esordio con un boom di ascolti proprio notevole.

Ascolti Tv 12 gennaio 2019: esordio col botto per Maria De Filippi

Maria De Filippi ha portato Canale 5 alla vittoria dopo una serie di prime serate flop. Ed infatti la Rai, tra spettacoli di classe (come Roberto Bolle nella prima serata del nuovo anno) e fiction Tv mirate, ha conquistato spesso il primato, portandosi a casa la vittoria. C’è posta per te invece, ha avuto la meglio perfino sulla Coppia Italia. Ma come sono andati gli ascolti tv per le altre reti? Su Rai2 il film TV Fabrizio De Andrè – Principe libero è stato visto da 1.370.000 spettatori con il 7.2% di share. Sulla terza rete di Casa Rai invece, Le parole della settimana con Massimo Gramellini è stato visto da 1.792.000 spettatori (7.5%) mentre Quante storie di sera ha interessato 928.000 spettatori, pari al 3.9% di share. Tornando a Mediaset, Italia 1 con la pellicola d’animazione Le cinque leggende è stato visto da 1.248.000 spettatori con il 5.3% di share. In ultimo su Rete4 il film U.S. Marshals – Caccia senza tregua è stato visionato da 874.000 spettatori (con share pari al 4.2%). Per quanto riguarda le altre reti, su La7 Little Murders ha ottenuto 455.000 spettatori (2.5%). Su TV8 Una sposa per Natale ha interessato 500.000 spettatori, pari al 2.1% di share, mentre sul Nove Stargate ha ottenuto 357.000 spettatori (1.6%).





© RIPRODUZIONE RISERVATA