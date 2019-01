Belen Rodriguez piange a C’è posta per te/ Video, il racconto inedito: “Anche mia nonna aveva un tumore…”

Belen Rodriguez ospite di C’è posta per te con i colleghi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ascoltato la storia che l’ha vista protagonista per una sorpresa in studio. Giulia ha voluto fare una sorpresa al marito Matteo, dopo avere sconfitto entrambi il linfoma di Hodgkin. La moglie di Matteo ha raccontato la loro storia d’amore, nata proprio mentre lei iniziava la chemioterapia per sconfiggere il male. Il racconto ha commosso tutti i presenti in studio ed anche il pubblico da casa ed infatti, Martin si è munito di fazzolettini di carta che ha prontamente distribuito agli amici. La showgirl argentina visibilmente emozionata ha poi raccontato proprio a Matteo la storia di sua nonna gravemente malata di tumore: momento molto doloroso e forte quello di Belen, tanto che, per curare la nonna, ha deciso di abbandonare l’Argentina ed arrivare in Italia.

Belen Rodriguez, il racconto inedito sul tumore della nonna

Maria De Filippi durante la puntata d’esordio di C’è posta per te, ha ospitato prima Ricky Martin e poi il terzetto di conduttori di Tu si que vales. Proprio Belen Rodriguez, si è resa protagonista di uno spaccato televisivo molto intimo e personale, parlando della nonna malata di tumore quando lei doveva ancora arrivare in Italia. Molto emozionata e colpita dalla storia di Giulia e Matteo, si è lasciata andare ad un racconto inedito: anche lei, anni fa, ha dovuto affrontare un caso di tumore in famiglia. “Questa è una cosa che non ho mai detto in pubblico – ha premesso la Rodriguez -. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di tumore. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. All’epoca sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, ha confidato. E ancora: “Grazie a quella chemioterapia mia nonna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni. Fino a poco tempo fa me la sono goduta”, ha concluso con gli occhi gonfi di lacrime. Cliccate qui per rivedere la storia.

