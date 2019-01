CAMILLA FERRANTI/ “Sono viva per miracolo. Christopher Lambert era angosciato” (La Dottoressa Giò)

Camilla Ferranti è una delle protagoniste della nuova stagione de La Dottoressa Giò in partenza domenica 13 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne interpreta il ruolo di Anna Torre, collega di Sergio Monti, il personaggio interpretato da Christopher Lambert, a cui si deve la cacciata dalla struttura ospedaliera di Giorgia Basile (Barbara d’Urso). Per l’attrice tornata si tratta di un ruolo davvero importante che la vede protagonista nella prima serata televisiva. Sul set, oltre a lavorare a stretto contatto con Barbara D’Urso, la Ferranti ha trovato anche l’amore. Galeotto è stato il set per l’ex tronista che si è innamorata di Christopher Lambert. In merito alla storia dei due, Barbara d’Urso a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Non mi sono accorta di nulla, l’ho scoperto dai giornali. Evidentemente la dottoressa Giò è anche un po’ Cupido”.

Camilla Ferranti e Christopher Lambert

E’ scoppiato l’amore tra Camilla Ferranti e Christopher Lambert. I due attori si sono conosciuti sul set de La Dottoressa Giò e sembrerebbero avere intenzioni davvero molto serie. L’ex tronista di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale “Diva e Donne” ha raccontato: “Da Christopher ho imparato molto. La differenza d’età (lei 39 anni, lui 61, ndr) non si nota. Sto riuscendo a vivere questo rapporto in modo maturo. In passato ho sacrificato la carriera per il privato, ora sono cambiata. Riesco sia a dedicarmi al mio uomo sia a rispettare me stessa”. L’attrice ha poi rivelato di non aver mai visto un film con protagonista l’attore francese: “Non mi sono interessata nemmeno al suo passato, alle storie che ha avuto”.

Camilla Ferranti: “sono viva per miracolo”

L’attrice ternana, sempre dalle pagine di Diva e Donna, ha raccontato anche del terribile incidente in motorino dello scorso settembre. Un incidente in cui ha rischiato di morire: “Sono viva per miracolo. Poteva andare peggio, invece solo escoriazioni. Ero sotto shock”. A starla accanto il compagno Christopher Lambert che dagli Stati Uniti d’America ha preso il primo volo per raggiungerla in Italia: “Christopher l’ha saputo è subito tornato in Italia da New York dove era appena atterrato. L’ho sentito davvero angosciato per me e ha voluto starmi vicino. Questo mi ha aperto gli occhi sul sentimento che ci lega”. La coppia, felicemente fidanzata da diversi mesi, starebbe pensando seriamente al matrimonio.



