CARMEN DI PIETRO CONTRO LA MADRE/ “Mi sento abbandonata”, la replica: “Ti prendi una badante!” (Domenica Live)

Carmen Di Pietro è un fiume in piena e a domenica Live parla della nuova relazione di sua madre: “Io non dico che non deve frequentare una persona perché ci sono molti anni di differenza! – dice la showgirl nel salotto di Mara Venier – Solo che mi sento abbandonata”. “Fino a un anno fa – continua l’ospite di Barbara D’Urso – avevo una mamma che nel momento del bisogno c’era, ora se la chiamo non mi risponde al cellulare”. La mamma, però, non ha intenzione di cedere alle sue accuse e risponde con un tono che non ammette replica: “Ti prendi una badante!”. Ma com’è nata la scintilla tra i due protagonisti? “Sono andata in un bar e mi hanno presentato questo giovane”, racconta la madre della Di Pietro, che oggi, nonostante si professi innamoratissima, ha qualcosa da rimproverare al suo giovanissimo fidanzato: “Siamo innamorati, mi dice ti amo, solamente che ci vediamo solo la domenica, mi sto scocciando”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Sarà Carmen Di Pietro la donna famosa particolarmente arrabbiata con la madre per “colpa” di un uomo. Lo scopriremo solo nel corso della nuova puntata di oggi di Domenica Live, la prima del nuovo anno condotta come sempre da Barbara d’Urso. Intanto di una cosa siamo certi: Carmen Di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, questo pomeriggio sarà nel salotto pomeridiano di Canale 5, come annunciato questa mattina con un post su Instagram. A quanto pare, dunque, la showgirl avrà modo di tornare nuovamente su uno degli argomenti che evidentemente le fanno più male e confrontarsi con la madre Emma, 72 anni, “rea” a sua detta di averla abbandonata dopo essersi innamorata di un “toyboy”, precisamente un muratore polacco di 43 anni. “Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo”, aveva già dichiarato Carmen proprio a Barbara d’Urso, lasciando tutti di stucco. Oggi potrebbe avvenire il tanto atteso confronto tra madre e figlia, durante il quale la Di Pietro potrà manifestarle la sua delusione.

LA MAMMA REPLICA A CARMEN DI PIETRO: LE SUE PAROLE

La mamma di Carmen Di Pietro, la signora Emmacarmen, aveva già avuto modo di replicare alle accuse della figlia in una lettera, come riportato da Today.it lo scorso dicembre. “Mi spiace che tu la pensi così. Non potresti essere felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre?”, le chiedeva la 72enne. “E sì non è un uomo ricco, ma è leale e onesto e prima o poi te lo farò conoscere, ma adesso non è ancora il momento”, aveva aggiunto, ribadendo i suoi sentimenti per il nuovo fidanzato mal digerito invece dalla figlia. Pur consapevole dell’importanza dell’amore nella vita di ognuno di noi, Carmen Di Pietro aveva ribadito di non riuscire ad accettare la sua assenza soprattutto nei confronti dei propri figli. La stessa Di Pietro, ricordiamolo, era stata sposata con il giornalista Sandro Paternostro con il quale vi era una differenza di età di 30 anni.



